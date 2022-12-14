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甩信徒巴掌挨轟！太玄宮乩童哽咽道歉：造成誤解不好意思

▲苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，不料當乩童在等待神明降駕時，卻出手賞了工作人員一巴掌。（圖／翻攝爆料公社）
▲苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，不料當乩童在等待神明降駕時，卻出手賞了工作人員一巴掌。（圖／翻攝爆料公社）

編輯中心/綜合報導

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動，不料當乩童在等待神明降駕時，卻出手賞了工作人員一巴掌，突如其來的巨響，讓一旁的民眾全部傻了眼，不過廟方人員反而異常淡定，非但沒有上前關心，反而還大聲要求加快速度，事後民眾將影片上傳臉書後，瞬間引起大批網友撻伐；今天（14日）下午涉嫌打人的乩童在記者會上哽咽道歉，表示神明起駕時，自己的意識真的很模糊，如果這起事件造成大家誤解，真的很不好意思。

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據了解，廖姓宮主今天下午在記者會上指出，當天影片是屬於借位拍攝，提供影片的網友，沒有詢問過本宮就上前做拍攝的動作，當天制止也無效，而且影片都有做出惡意剪輯，涉嫌惡意毀謗本宮的名譽，因此本宮將會提告。

▲苗栗頭份太玄宮聲明回應。（圖／取自苗栗太玄宮臉書）
▲太玄宮表示，將對拍攝影片的網友提告。（圖／取自苗栗太玄宮臉書）
廖姓宮主接著解釋到，當天行前「墨龍中壇元帥」就有告知該名女性工作人員，不要上前協助著衣，當天其他工作人員也有做到提醒的動作，但是這位女性工作人員可能因為情急忘記，因此才被「墨龍中壇元帥」制止。

而疑似遭甩巴掌的女性工作人員也一同現身說法，她表示，「墨龍中壇元帥」的乩身完全沒有碰到她的臉部，而是「拍開她的眼鏡」，傷口也是眼鏡揮出去時造成的，整體事件是意外事件。（編輯：陳苾暐）

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