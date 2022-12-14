古典音樂也可以瘋狂搖滾！維也納、柏林愛樂首席玩轉音樂
創作自由、享譽國際樂壇的「愛樂者聯盟」，是由維也納愛樂、柏林愛樂首席及獨奏家合體組成，演出曲目都由自己創作或編曲，融匯深厚的古典底蘊，加上爵士、民謠、拉丁、流行，甚至電影音樂，獨樹一幟的音樂，擄獲全球古典、爵士甚至流行的樂迷。繼2018年首次訪問台灣，12月22日「愛樂者聯盟」將首次到高雄「衛武營音樂廳」演出，7位世界頂級演奏家將帶樂迷徜徉音樂的黃金年代。
記者陳美嘉／高雄報導
從貝多芬、德弗札克，到皇后合唱團（Queen）、盲人歌手荷西，《愛樂者聯盟-維也納柏林音樂俱樂部》將古典音樂、爵士樂到搖滾樂把玩在手。高超而獨樹一幟的音樂，讓他們獲得2018年奧普斯古典音樂獎（Opus Klassik）「古典不設限」大獎；奧地利《信使報》（Kurier）更盛讚他們將歐洲頂尖愛樂的極致品質與音樂創作的自由快樂調和在一起，呈獻獨一無二的音樂佳釀，當之無愧是古典音樂「愉樂」代名詞。
新象藝術總監樊曼儂分享，在嚴肅的古典樂界中，這7位都是世界頂級演奏家。正因為「藝高所以膽大」，願意以古典音樂為中軸，跨界「玩（PLAY）」音樂！此次堅持邀請「愛樂者聯盟」來台演出，期盼鼓勵更多人在古典樂中多多創新改編，在「享樂」的精神下，可以真正的「參與」音樂。
12月展開亞洲巡迴之際，愛樂者聯盟「執行長」成員中最年輕的維也納愛樂單簧管首席丹尼爾．奧登薩默，公布了本次台灣場演出曲目，其中三分之二都是愛樂者聯盟不曾發表過的作品。奧登薩默表示，「這次的音樂會，包含了一些好歌，特別有耶誕節氛圍。其他曲目則代表了愛樂者聯盟的精神，混搭了古典、民謠、流行、搖擺，甚至電影音樂等各式各樣的音樂風格與種類。」
愛樂者聯盟將首次演出史汀（Sting）《Russians》，也會帶來他們的招牌──皇后合唱團（Queen）《Dont Stop Me Now》，以及最新為紀念奧地利歌手法爾科而寫的《法爾科的安魂曲》。喜愛電影《星際大戰》的影迷，更將能在音樂會中重溫《外星人樂隊》的鬼魅，此外，現場更有驚喜曲目，等待愛樂朋友親臨。