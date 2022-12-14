幕後操盤白冰冰節目腰斬？楊繡惠喊冤：我沒那麼厲害

綜藝大姐大白冰冰、陽帆共同主持的綜藝節目《我愛冰冰Show》，邀請許多老少咸宜的明星表演，演唱昔日經典歌曲，經常是收視率冠軍，卻因為遭版權單位索取6,000萬元高額重製版權費，電視台無法負擔，導致節目面臨收攤窘況，還傳出是節目常客楊繡惠與台一線成員阿文鬧翻，幕後一手操盤此事，對此，楊繡惠大聲喊冤，到該新聞底下留言：「我沒有那麼厲害！你們太看重我了！」
記者江芷稜/綜合報導
白冰冰向來提攜後輩，「台一線」成員阿文、東諺跟著她多年，也與《冰冰Show》節目嘉賓楊繡惠結識許久，經常上節目合作，白冰冰年初與媒體餐敘，曾表示很感謝楊繡惠照顧自家藝人。楊繡惠和台一線今年推出新歌《一支喇叭吹all night》，幽默歌詞與輕快曲風極受歡迎，YouTube點閱率突破92萬次，讓她收到數萬元版稅，首度嘗到當歌手的美好滋味。
豈料，阿文因疫情收入減少，向粉絲們借錢度難關，讓楊繡惠相當不滿，在直播時踢爆此事，雙方因此鬧翻。而後，開播3年的《我愛冰冰Show》就爆出有著作權團體追討高額版權費一事，該節目可能改版錄製，班底全面洗牌，外界將兩事聯想在一起，意外扯出「幕後兇手」是楊繡惠的陰謀論。
對此，向來直率的楊繡惠，獲得網友力挺，在該新聞臉書留言「她不是這種人」、「楊繡惠怎麼可能這麼做，對方又是白冰冰大姐大」，她也不忍了，直接回覆網友「你看是不是我真的被抹黑」。她喊冤說，自己也是該節目常客，「你如果有智慧，可以想看看我會操縱節目到我自己沒得錄嗎？用點腦筋想想」，更直言若有這麼大能耐就自己開節目主持，希望謠言止於智者。