卡娜赫拉粉尖叫！主題樂園聖誕必衝　3大新春打卡點萌翻

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聖誕節怎麼過？12/16起直奔高雄統一時代百貨讓P助與粉紅兔兔陪你在夢幻遊樂園度過啦！一進樂園就看見3米高巨型粉紅兔兔大氣球坐鎮在「小火車」中央，接著是隨著音樂上下起伏的「旋轉木馬」讓粉絲享受歡樂氛圍，還有粉紅兔兔造型咖啡壺的「旋轉咖啡杯」，公轉外還有意想不到的自轉速度！再來挑戰「釣魚機」、櫻花樹下跟小動物們一起「盪鞦韆」及搖擺高度逼近180度的「海盜船」，也可以坐上粉紅米白色相間粉嫩設計的「熱氣球」或帶你高飛眺望的「小飛機」全覽整個遊樂園，高雄限定的《卡娜赫拉的小動物 夢之遊樂園》高雄主題店全新8大遊樂設施真的太好玩啦！
高雄：《卡娜赫拉的小動物-夢之遊樂園》主題店資訊
地點：統一時代百貨高雄店1F戶外時代廣場 （高雄市前鎮區中華五路789號）
日期：遊樂園區111年12月16日 – 112年2月28日；商售區111年12月16日 – 112年2月6日
時間：週一 - 週四 14:00-21:00；週五 14:00-22:30；週六-週日/例假日 10:30-22:00
票價：遊樂園區 單項設施搭乘券100元/歡樂套票300元
【新北中和環球2樓，喜迎兔年打造卡娜赫拉小天地】
12/22在環球購物中心，推出3大新春打卡點讓粉絲體驗新春兔年氛圍，首先要與店外超過10米寬「兔年夢幻美食牆」合影，將化身為銅鑼燒的粉紅兔兔、Q彈的P助糰子及大口咬著鯛魚燒的粉紅兔兔，通通收入鏡頭內！再穿越琳瑯滿目商售區到店內，與掛著粉紅兔兔注連繩的「新春打卡牆」及吃著點心的小動物們合影，把好運盡收眼裡！再到「巨型和菓扭蛋機」挑戰新年好手氣，最大獎20吋粉紅兔兔玩偶讓你帶回家。本次還推出「卡娜赫拉的小動物造型接駁車」，坐上接駁車跟著Ｐ助、粉紅兔兔一起出發到主題店打卡拍照吧！
台北：《卡娜赫拉的小動-和菓新春小禮舖》主題店資訊
地點：環球購物中心新北中和 2樓（新北市中和區中山路三段122號）
日期：111年12月22日至111年1月31日
時間：週一至週日11：00-22：00
【美福集團卡娜赫拉聖誕主題開跑】
台北內湖美福集團總部，今年以超萌的「卡娜赫拉」聖誕布景為主題，不只戶外有超吸睛、巨型粉紅兔兔充氣玩偶在門口燦笑迎接大家，館內每個角落都有小小驚喜，包括用餐區的落地窗、超市熟成室或服務櫃台，也能發現的P助、粉紅兔兔在各種玩耍，或變裝聖誕派對料理主廚的超萌身影。2樓Fresh&Aged美福乾式熟成牛排館聖誕跨年期間，P助與粉紅兔兔也會出現在以當令生鮮食材義式沙拉吧及各式手工特製甜點吧，客製的超萌咖啡飲品，將不定期甜滋滋與您驚喜相遇，另有精心佈置的「卡娜赫拉小動物」專屬包廂(採預約制)。
同時， 「美好幸福 萌萌見面會」將於12月17日下午2點半假內湖美福集團1樓大廳舉辦，當天全館（美福食集、美福乾式熟成牛排館、愛．熟成21牛肉麵）單筆消費滿999元的前40名粉絲憑號碼牌可和P助與粉紅兔兔單獨合影，號碼牌於下午1點由1樓美福食集服務櫃台統一發放，發完為止。