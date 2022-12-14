太玄宮主提告！質疑「影片有聲音後製」 拍攝者3點聲明
苗栗頭份太玄宮日前發生，墨龍中壇元帥起乩降駕，怒打女工作人員巴掌，整起事件在網路上引發熱議，今（14）日太玄宮宮主率領乩身、廟務人員召開記者會還原事實真相，強調拍攝者有「惡意剪輯」，將提吿。對此，拍攝者也反擊，強調「影片絕對沒有後製及配上音效」，原始檔可送公正專業單位鑑定。
編輯中心/綜合報導
太玄宮廖姓宮主表示，當天影片是屬於借位拍攝，提供影片的網友，沒有詢問過本宮就上前做拍攝的動作，當天制止也無效，而且影片都有做出惡意剪輯，涉嫌惡意毀謗本宮的名譽，因此本宮決定向拍攝者提出提出侵犯著作權、妨害名譽、加重誹謗及惡意剪輯影片之告訴。
廖姓宮主也指出，事發當天，墨龍中壇元帥在出發前，就要求該名女性工作人員不要上前更衣，但是該女疑似忘記交代，仍上前協助，才有起駕的時候發生影片的狀況。
廖姓宮主說明，當時，乩身起乩時，會用力甩動身體，這段期間手臂總共甩了18下，其中12下打到另名男性工作人員，但都沒有發生聲音，不過但是女性工作人員被揮到時，就發生聲響，因此「懷疑那個聲音是後製剪輯」。
對此，拍攝者強調，廟方沒說不能拍，若當時有說不能拍，就會立即停止拍攝，並強調，影片絕無後製、配音，且原始檔可送公正專業單位鑑定。
紀錄乩童文化廟會粉絲團聲明如下：
嚴正聲明：頭份太玄宮墨龍中壇元帥之事件
1：他沒說不能拍,如果說不能拍就會停止拍攝
2：影片絕對沒有後製及配上音效,原始檔可送公正專業單位鑑定
3：求辦護律師,請私訊粉絲團！