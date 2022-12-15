你的貼圖洩漏年紀了！LINE年度貼圖榜公開：年輕人用這款

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- 19歲以下：最愛幽默無厘頭有梗的超直白對話，以及獵奇療癒生物的貼圖畫風，近期網路竄起一夕爆紅的「力量人晨晨」、療癒的「鹿鼻羊」大獲19歲以下學生族群喜愛，可見青少年社群對話偏好使用流行時事梗、有趣雙關文字、或者文青風貼圖。
- 20-29歲：由於大多為社會新鮮人，面對生活壓力，喜歡以搞怪、微厭世風格的貼圖調劑生活，如逗趣有個性的「變種吉娃娃」、「野生喵喵怪」，還有可愛溫暖的「87小兔」受到20-29歲世代的青睞。
- 20-39歲：搞怪又不失療癒可愛的「貓貓蟲-咖波」則擄獲20-39歲跨世代用戶的心。
- 30-39歲：在職場漸趨穩定，喜歡貼圖角色搭配搞笑幽默的情境對話，如「豆卡頻道」、「點陣星球」。
- 30-49歲：跨世代則最喜愛名人堂「白爛貓」。
- 40-49歲：以可愛角色為貼圖首選，以熱情歡樂小女孩「晴天P莉」為首，「貓爪抓」及「小圓帽」等經典角色都讓用戶愛不釋手，加上貼近生活的日常用語與LINE好友問安閒聊。
競爭激烈的原創貼圖榜單冠軍是超高人氣的「白爛貓」勇奪第一，酷怪有個性的「野生喵喵怪」與可愛鯊魚「胖鯊魚鯊西米」，強勢坐擁亞季軍。萌寵可愛風依舊受到用戶喜愛，熱情女孩「晴天P莉」、可愛搞怪的「貓貓蟲-咖波」、「小圓帽」都榜上有名。此外，賤賤厭世風也不遑多讓，鯊魚界明星「鯊茶醬」及極具特色的「變種吉娃娃」和「爛爛人」也都各有擁護者。首度進榜療癒萌兔「87小兔」這次也躋身排行榜。
表情貼的部分，2022年入榜前五名清一色都是動態表情貼！由大人小孩都愛的「蠟筆小新」拿下冠軍王位，接續4名為各榜常勝軍的「貓貓蟲-咖波」、「胖鯊魚鯊西米」、「好想兔」與「變種吉娃娃」。原創主題Top 5鯊魚風持續引領熱潮，前五名中鯊魚即佔兩個席次，圓滾滾萌鯊「胖鯊魚鯊西米」今年強勢『鯊』進原創主題冠軍寶座，「鯊魚先生」也奪下原創主題排行第4名。