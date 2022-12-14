專訪／陳韻喬為亡父創作！愛台語歌有洋蔥　獨享祕密曝光

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陳韻喬透露，爸爸離世的初期，她總覺得有很多遺憾，很多來不及為爸爸做的事情，「當我還是小孩的時候，就是接收他的愛，我能做的就是陪伴，可是陪伴又很少，因為我不住在家裡，有能力為他付出一點的時候，他已經不在了。」她直言這次的創作，就像是一段自我療癒的過程，也算是與遺憾和解了。
陳韻喬直言，會喜歡上唱歌，到藝校、去比賽，起因都是爸爸，走上音樂路其實媽媽不太贊同，反而是爸爸的默默支持，所以當爸爸離開後，也沒有讓她放棄當歌手，「我反而想要努力去做表演這件事情，想要帶著他給我的期望做下去，希望能讓他看到我的成績。」
陳韻喬分享，這首歌的創作過程裡，感受到爸爸在冥冥之中有幫忙，「這次詞曲都是自己處理，很順的就做出來了，有感覺到爸爸的力量。」她提到，這一陣子沒有夢到爸爸，但最近一次夢到爸爸時，爸爸背著背包說要去小琉球玩，「以前夢到爸爸我都會哭著醒來，現在夢到他，會覺得他現在很好而開心。」
與爸爸感情很好的韻喬，自爆與爸爸間的小祕密，連媽媽都不知道，原來是國二時，有高中學長邀她一起去富里，當時正好是爸爸載她去地點會合，她以要去同學家當理由，沒想到爸爸一路偷偷跟在後面，等她回家立刻追問，雖然她沒有正面回應，但爸爸都瞭然於心，因此這件事也成為了兩人心照不宣的小祕密。
陳韻喬即將在12月24日在後台咖啡舉辦「陳韻喬－無煩無惱的音樂會」，她笑說會選這個日期，早在10月初就敲定了，也算是給自己一個挑戰，不過她佛系看待票房，還直呼：「能唱就是福，有觀眾就要感恩，唱歌這條路上滿開心的，這次作品感觸很深，也讓自己更有能量。」
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