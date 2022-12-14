世足／轉身硬過克國「鐵面人」 名宿讚梅西創造天才時刻
阿根廷在世界盃四強戰中，全隊的發揮都很精彩，讓他們極具說服力的以3:0戰勝強敵克羅埃西亞。但是梅西(Lionel Messi)依舊是球隊最閃耀的那顆星，他在下半場轉身過「鐵面人」Josko Gvardiol的那球，得到英格蘭名宿Gary Neville的高度讚譽。
記者黃建霖/綜合報導
下半場第69分鐘，落後2分的克羅埃西亞，換上更有威脅的進攻組合追分，但因此犧牲了後防人手，結果讓梅西在第69分鐘找到反擊機會，他一路帶球到禁區，在Gvardiol又拉又拽的情況下，巧妙地完成轉身過人，吸引多人包夾後，助攻給Julian Alvarez打進本場阿根廷的第3球。
這一球驚艷了許多人，展現出南美藝術足球的獨特魅力，Neville也給出了高度的評價，「(本場)第三顆進球是天才的時刻，贏得世足冠軍是球星的使命，梅西現在正在完成它。」
Neville也表示，梅西現在身邊有10名戰士為他而戰，這支球隊在本屆盃賽中越踢越好、不斷進化。這和阿根廷傳奇前鋒Mario Kempes的說法不謀而合，後者認為這支球隊所有人開始停止依賴梅西，因此他們成為更好的球隊。
「他們在這屆賽事中的狀態越來越好，球員們找到了平衡，在比賽戰術中找到了快樂。所有人的不再只是為了梅西而奔跑。」Kempes這樣說道，「這讓球隊成功運轉，與之前相比，現在圍繞在梅西身邊的不是他的跟班，而是隊友。這給了梅西幫助，因為他不再需要自己承擔一切了。」