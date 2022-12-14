新北跨河煙火再次挑戰「全台最早跨年」 13分14秒搶先看
全台民眾最關注的，迎接2023年重頭戲跨年煙火秀近期陸續都在釋出消息，各地煙火秀一場比一場精采！「新北跨河煙火」再次搶先全台，在2023年到來前4小時就施放，完整煙火秀共計13分14秒。新北高灘處今（14）日公布「新北跨河煙火曝光」演出細節，比起去年擴大了表演區域，將在淡江大橋、淡水漁人碼頭河面、八里水上運動中心「兩岸三地」同步施放。新北跨河煙火不僅要挑戰「全台最早煙火」，還要當「最長的煙火秀」，誠邀民眾一起來來跨年。
記者汪睿琦/綜合報導
新北高灘處指出，今年的新北跨河煙火將以「花火寫故事」為主軸，用6個篇章表現新北市躍動的生命力。開場以金沙瀑布橫跨淡江大橋、絢麗登場，採用在日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，如聖禮花、虹玉等，更特別使用全臺跨年首創3座魔術風火輪，高空彈施放點位更高達10處，還有特製的NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。而煙火數量也加碼到1萬4,168發，象徵「一直一路發」，總施放長度共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」，浪漫慶祝2023年的到來，也讓新北市跨年的夜空，更加閃耀璀璨。
不僅有絢爛煙火秀可看，淡水主會場還邀請到天馬戲創作劇團打頭陣，由MOMO家族，以及臺灣特技團接棒炒熱氣氛，Eye Catching Circus創造焦點壓軸登場，帶來一波又一波的節目高潮。最長煙火秀和舞台精采表演還不夠，周邊系列活動好玩又好逛，有街頭藝人演出，和優質店家市集等活動，跨年無論到淡水或八里，都絕對不虛此行，大人小孩都能找到樂趣！
此外新北市府文化局也來加碼活動，12/31在淡水海關碼頭也舉辦了「光映淡水」活動，以「喵的水陸空派對」主題點亮淡水，還有「青春搖滾Band」等一連串的樂團表演、創意趣味活動；紅毛城、小白宮更延長開放至晚上21點，而已報名「喵的煙火郵輪Party」的民眾，也能在淡水河上近距離欣賞煙火，勢必絕對是場海陸空頂級視聽饗宴。
📍璀璨新北-1314就愛你跨河煙火 活動資訊
施放時間：111/12/31 晚間20:30施放
第一施放點：淡江大橋
第二施放點：淡水漁人碼頭河面 新北市淡水區觀海路
第三施放點：八里水上運動中心 新北市八里區忠五街70-1號