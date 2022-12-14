18歲公民權修憲案未過 NOWnews週五論壇談下一步怎麼走
「18歲公民權」修憲複決案公投結果，上月底揭曉，同意票僅564.7萬多張，與通過門檻的962萬相距甚遠，甚至還有高達501萬人投下反對票，國人對此議題看法兩極。18歲公民權是否要繼續推動？是否還有機會通過修憲門檻？《NOWnews今日新聞》舉辦論壇，本周五（16日）邀朝野政治人物與青年代表，分享彼此看法。
記者何哲欣／台北報導
這次史上首次的修憲複決，在這次領票的1134.6萬的選民中，投票率59%，投票率不算太差，但投下同意票的民眾只有53%，反對的民眾竟高達47%，投票結果顯示，許多選民對於18歲公民權，明確表達反對立場。不過在投票之前，朝野4大政黨都喊話，呼籲民眾投下同意票，投票結果讓人意外。
分析22縣市的投票結果，投反對票的地區並不見得都是非都會區，如桃園市的反對票就高過同意票，但嘉義縣卻投出高達60%的支持率。這些反對的意見，對於18歲公民就享有公民權，有什麼樣的疑慮？朝野政黨未來要如何說服？
《NOWnews》今日新聞舉辦論壇，邀請臺灣青年民主協會理事長張育萌，民進黨立委鍾佳濱，曾任國民黨青年部副主任、這次選舉順利當選台北市議員的詹為元，還有政治大學法律系副教授廖元豪，四位對18歲公民權議題都相當關切的專家，一起探討18歲公民權的下一步。