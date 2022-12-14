創作年度盛事開展！漫畫星攜手文學星　首創全新閱讀體驗

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長期致力於孵育台灣原創作品的文學星與漫畫星，切合雙星年末大賞主張「愛!胡鬧」，創造《練愛地圖》特別企劃。作品擁有色彩鮮艷美式風格的黃色書刊，藉此機會將《食屍鬼》結合少女漫畫《可不可以喜歡我》，大膽繪出喪屍美少女和偶像宅的異色戀愛實境秀；當爆笑系《姑娘壯如山》的如山，遇見穿越系《Happy Ending留到穿越之後》的帥哥們，意外搭上有定時炸彈的巴士，Bad Ending似乎近在眼前；資深作家吐維則帶來《查無此人，請勿再寄》與《三個不結婚的女人》的連動小說，上演充滿笑料的密室逃脫大聯誼。全台最胡鬧的CP作品，只在《練愛地圖》獨家登場，總計11篇漫畫，8篇小說。黃色書刊、壯如山、瑞coon、HOM、Waste戊、八音諧、泥馬、狼七、山人糟、葉澄、蘇茉茉11位漫畫家和值言、紫曜日、吐維、佐渡遼歌、依讀、拆野拆替、初雲8位小說家群聚，給讀者們各種意想不到的跨界同框。
賞好玩 : 胡鬧直覺測驗
雙星年末大賞除了好看的特企作品外，也因應展望新年氣氛，建置了有趣的互動測驗。用戶只要憑直覺快速回答，搭公車、職場生活、2023旅行規劃等的情境問題，就可以收到一份超神準的2023專屬代表色報告。其中包含了，2023年一定旺的發財金和一塵不染的超激白等，吸睛笑果十足。不單如此，完成測驗後，前往漫畫星、文學星、橘子支付Facebook和Dcard參與指定任務，就有機會獲得iPhone 14 、iPad Air和Apple Watch等多項好禮！
開啟故事 用你的Fun式
雙星年末大賞於12/14(三)正式開展，不僅有好看的漫畫、小說特企，也有好玩的「找出你的2023代表色」測驗、好康任務與大家邁向新的一年。2023 年文學星與漫畫星將持續經營有趣跨域的閱讀體驗，包括，赤燭遊戲（Red Candle Games）和SIGONO合作，還有漫畫、小說與廣播劇多重感官刺激的《我在便利商店撿到一隻男神》，將獨立樂團老王樂隊和怕胖團的創作樂曲故事轉化成小說、漫畫。今年與《瀕臨絕種團》VTuber 攜手的高人氣作品也將於2023推出全新企劃，恐怖大作《人面魚：紅衣小女孩》漫改版明年夏天就要與大家見面。更多資訊請鎖定「漫畫星報報」instagram和「文學星報報」Facebook。
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