2友魂斷梨泰院！倖存高中生走不出陰影 45天後陳屍旅館
南韓首爾梨泰院，今年10月29日發生一起推擠踩踏意外，造成158人死亡、197人受傷，而當時一名在事故中生還的高中生，疑因失去友人，無法走出內心陰影，本月12日晚間，被南韓警方發現陳屍在首爾麻浦區一處旅館內，初步研判現場無外人介入，推測是輕生死亡。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，本月12日晚間11時許，一位母親報案指出，自己就讀高中的兒子失蹤，警方獲報後，馬上派員展開調查，並在當天11時40分左右，發現其陳屍在旅館的浴室內，現場無他殺痕跡，也沒有尋獲遺書。
警方深入追查後發現，該名高中生是梨泰院事件的生還者，當時2名同行的友人都不幸喪命，他則是受到重傷，治療出院後每週都要接受2次心理治療，沒想到時隔45天竟又發生悲劇，對此，南韓相關單位指出，生還者在學校都設有特別諮商室，近期已開始集中進行創傷治療。（編輯：陳苾暐）
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