女星目擊3歲兒「溺水掙扎」！自責Call老公：我對不起你
女星林舒語從《大學生了沒》出道，參與過不少戲劇演出，2015年與圈外男友結婚，婚後育有2子，一家四口生活幸福美滿。她近日在節目上坦承，過去因為自己一時粗心大意，導致兒子差點溺水喪命，讓她崩潰大哭，當場打給老公道歉，「我對不起你，我真的差點失去一個小孩」。
娛樂中心／綜合報導
林舒語在節目《小姐不熙娣》分享「差點失去小孩」的經驗，她透露在懷第二胎差不多7個月的時候，她帶著三歲大的兒子，與姐妹們一起到泰國旅遊，享受二寶來臨前的最後時光。當時他們一行人為了拍照美觀，選了風景美麗的Villa，「它就是沙發前面就是泳池，沙發後面就是床」，非常適合拍美照。
林舒語說，當天一到飯店，她就叮嚀兒子不可以亂跑，如果要出去房間外面，一定要有大人陪，兒子第一天也相當聽話，完全沒有離開，隔天她也就放下戒心。豈料她與姐妹們在浴室梳化時，其中一位友人看到她兒子在泳池裡溺水掙扎，便趕緊衝過去將孩子抱起來，結果孩子臉色發白、嘴唇發紫，叫他還沒有反應，嚇得她趕緊拍打兒子，叫兒子「快點哭」，還好過了大約30秒以後，兒子終於嚎啕大哭，「我當下感覺過了大概一世紀」。
最後，林舒語也坦言，當時她嚇到崩潰以外，也立刻打給在大陸工作的老公，「我對不起你，我覺得我真的差一點失去一個小孩。」也讓全場來賓驚呼「真的太危險」、「天呀」。（編輯：郭佩蓉）