赴中談小三通　陳玉珍籲蘇貞昌：從金門起「漸進式復航」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳玉珍呼籲蘇貞昌，身為中華民國行政首長，應該有更高的格局，要有人溺己溺、人饑己饑精神；若今天他們行有餘力，台灣製藥產業發達，在大陸因疫情急需藥品時，甚至能輸出如發燒藥給對岸，不只是對我方製藥產業的一大幫助，也是遞出兩岸和平的橄欖枝。
陳玉珍強調，目前有8000多名金門人連署，大陸許多台生、台商及台灣人民想回來，尤其春節返鄉過年，她直言絕非蘇貞昌一人說了算，請聽聽台灣人心聲。至於小三通復航是否卡在台灣這邊？陳玉珍語帶保留說，「我想這是很確定的事情」，她多次在立法院質詢，事實上現在只有蘇貞昌有疑慮，盼能以民為念、以蒼生為念。
談到中方對小三通企劃，陳玉珍說，中方樂觀其成，也已做好萬全準備，雙方討論項目很具體，包含航道安全及試航，還有落地後各方面怎做，甚至想到需要PCR，費用如何降低，都已經有具體討論，只能說萬事俱備、只欠東風。
陳玉珍也表示，若中央政府有疑慮，蘇貞昌可考慮使用漸進方式復航。她提到，金門很多陸配及在大陸的人民，是不是讓金門鄉親先復航？人數首班不會太多，採漸次復航，總是要開始第一步。
媒體追問，一切順利最快何時通航，例如春節前？陳玉珍回應，春節是傳統團圓日，當然他們也殷切期盼，今年農曆春節前復航，但這都操之於蘇貞昌，很多台商、台生與台幹想返鄉過年，但返鄉機票航班少，且很多人反應機票價格昂貴，對台幹來講也是沉重負擔；她直言，這些人很久沒回來，過年回家的路這麼困饒，再次呼籲蘇貞昌以民為念，不要為難自己國人。