共創勞資雙贏！中龍鋼鐵與中龍企業工會簽團體協約

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中龍公司為中鋼集團中最大的子公司，更是集團中鋼鐵本業的重要角色，此次的簽約儀式，更邀請許多集團子公司工會共同獻上祝福，顯見集團間均十分重視勞資關係議題。
翁朝棟說，若一家公司沒有簽訂團體協約就不是一家百分百的幸福企業，未來，也將和中鋼企業工會理事長陳春生一起，積極推動集團27家子公司逐步完成團協簽訂，而中龍員工人數約3200餘人，是大台中地區的標竿企業之一，未來期望中龍勞資更和諧、公司更進步、台中經濟更繁榮。
中鋼企業工會理事長陳春生指出，團體協約是勞資和諧的重要象徵，工會亦代表員工，它是一種建設性力量，督促企業實踐社會責任、帶動勞動條件的提升、以及促進公司永續發展。
中龍公司董事長黃建智說，如今鋼鐵市場瞬息萬變，未來面臨智慧製造、淨零碳排、ESG等議題，需要所有員工共同面對難關，所以擁有穩固的勞資關係是必然的前提，相信未來，作為台中的大型企業，越來越穩固的勞資關係能讓中龍越來越好，全體同心，勞資共榮，共創雙贏的局面。
中龍工會理事長蔣秉松指出，團協簽訂是勞資雙方重要的里程碑，這次能夠續約首要感謝臺中市政府勞工局的指導，及中鋼董事長翁朝棟的支持，更是最重要的助力，而勞資關係和諧是公司成長一大動力，雙方互助互信、相互合作，才能讓公司更好，員工福利更有保障。