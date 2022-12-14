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共創勞資雙贏！中龍鋼鐵與中龍企業工會簽團體協約

▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中龍鋼鐵公司於今(14)日，與中龍鋼鐵企業工會，在該公司樂活中心，舉行第2次團體協約簽約儀式，除新增主婚假外，更優化各種假別，也陸續完成提高新進人員起敘、優化儲蓄信託條件及辦理專案優惠離退等措施，持續展現企業照顧員工之社會責任，打造幸福企業，讓外界看見勞資雙方良好互動，共創勞資雙贏的局面。

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▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.12.14)
▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.12.14)
中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會第2次團體協約簽約儀式，是由中龍公司董事長黃建智、中龍工會理事長蔣秉松及勞資雙方首席協商代表簽字，並邀請台中市政府勞工局局長張大春、中鋼公司董事長翁朝棟、中鋼企業工會理事長陳春生、中龍工會常務理事林守弈、監召王志豪、中龍公司總經理李昭祥、行政副總經理蔡明諭等人到場見證。

中鋼公司董事長翁朝棟表示，中龍公司為中鋼集團中最大的子公司，更是集團中鋼鐵本業的重要角色，此次的簽約儀式，更邀請許多集團子公司工會共同獻上祝福，顯見集團間均十分重視勞資關係議題。

▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.12.14)
▲中龍鋼鐵公司與中龍鋼鐵企業工會舉行第2次團體協約簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.12.14)
翁朝棟說，若一家公司沒有簽訂團體協約就不是一家百分百的幸福企業，未來，也將和中鋼企業工會理事長陳春生一起，積極推動集團27家子公司逐步完成團協簽訂，而中龍員工人數約3200餘人，是大台中地區的標竿企業之一，未來期望中龍勞資更和諧、公司更進步、台中經濟更繁榮。

中鋼企業工會理事長陳春生指出，團體協約是勞資和諧的重要象徵，工會亦代表員工，它是一種建設性力量，督促企業實踐社會責任、帶動勞動條件的提升、以及促進公司永續發展。

中龍公司董事長黃建智說，如今鋼鐵市場瞬息萬變，未來面臨智慧製造、淨零碳排、ESG等議題，需要所有員工共同面對難關，所以擁有穩固的勞資關係是必然的前提，相信未來，作為台中的大型企業，越來越穩固的勞資關係能讓中龍越來越好，全體同心，勞資共榮，共創雙贏的局面。

中龍工會理事長蔣秉松指出，團協簽訂是勞資雙方重要的里程碑，這次能夠續約首要感謝臺中市政府勞工局的指導，及中鋼董事長翁朝棟的支持，更是最重要的助力，而勞資關係和諧是公司成長一大動力，雙方互助互信、相互合作，才能讓公司更好，員工福利更有保障。

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