天后32億神曲遭控抄襲！官司纏鬥5年告終 雙方達成協議
32歲的西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）在2017年時遭詞曲人Sean Hall、Nathan Butler以她在YT點閱破32億的神曲《Shake It Off》抄襲3LW的歌曲《Playas Gon‘ Play》提告，此訴訟宛如延長賽，終於在近日兩位原告撤銷告訴。
記者吳雨婕/綜合報導
據外媒報導，抄襲案即將在1月17日進行審判，意外的是Sean Hall、Nathan Butler突然在星期一（美國時間）與泰勒絲方達成協議，放棄訴訟，且一旦撤告，就不能再重新提告，等於多年的版權抄襲案正式宣告落幕，此外，泰勒絲的律師與Sean Hall、Nathan Butler的律師提交的文件中，皆沒有說明雙方是否已達成和解。
事實上，Sean Hall、Nathan Butler提出泰勒絲的歌曲《Shake It Off》歌詞，抄襲他們的歌曲《Playas Gon' Play》中的「players gonna play」、「haters gonna hate」歌詞，泰勒絲反駁這兩個語句是很普遍的說法，否認抄襲，今年8月泰勒絲再次提出聲明，聲明中提到她從小就沒聽過3LW歌曲，堅持《Shake It Off》是由自己獨立創作。