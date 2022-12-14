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IKEA嘉義店12/26開幕！獨家推肉鬆芋泥堡　全新型態店舖

▲IKEA嘉義店12/26開幕，全系列8500項商品開賣，還有不容錯過的嘉義限定美食「肉鬆芋泥堡」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA嘉義店12/26開幕，全系列8500項商品開賣，還有不容錯過的嘉義限定美食「肉鬆芋泥堡」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

IKEA確定進駐嘉義！今（14）日公佈嘉義城市店將正式於12/26開幕，更是「全新型態」的店舖，全台首間「IKEA店中店」，和大潤發共用結帳通道，共有全系列8500項商品開賣，還有不容錯過的嘉義限定美食「肉鬆芋泥堡」。據悉，IKEA分店主要聚集與北部，中南部僅有台中、高雄店，如今多了「嘉義城市店」也讓南部的鄉親相當期待，又多了一個逛街的好去處。

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▲IKEA嘉義店全系列8500項商品開賣，還有限定美食等你來嚐鮮。（圖／截取自IKEA）
▲IKEA嘉義店全系列8500項商品開賣，還有限定美食等你來嚐鮮。（圖／截取自IKEA）
IKEA嘉義店進駐嘉義大潤發賣場，和大潤發共用結帳通道，為新型態的「店中店」，不同於去年在嘉義市文化公園開幕的全球首座IKEA Hej 行動商店，這是 IKEA嘉義城市店這次是常設分店，全品項8500項家具家飾皆可於嘉義店購買，除了現場販售的家飾家具品外，IKEA瑞典超市和美食小站人氣美食也都一同到嘉義。結合大潤發賣場2樓和3樓有付費停車場，約1200個汽機車停車位相當便利。

當然，受到顧客喜愛的IKEA美食小站各項美食，包括瑞典烤肉丸、霜淇淋全品項都會在IKEA嘉義店同步販售，其中值得注意的是，嘉義店推出限定商品「肉鬆芋泥堡」，僅在嘉義店獨家販售。「肉鬆芋泥堡」將麵包擠上滿滿芋泥，上方撒上鹹鹹的肉鬆，一口咬下鹹甜滋味，價格也維持IKEA平易近人的特色，一份只需要50元，除了在地人可以嚐鮮外，有到嘉義旅遊觀光的民眾也別忘了買來品嘗看看！

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