永續理念獲國際肯定　華航首獲國家永續發展獎

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華航推動ESG腳步不停歇，長期將環境、社會與公司治理結合經營策略，接軌國際永續倡議，以聯合國永續發展目標、台灣永續發展目標制定執行原則，積極鏈結企業與其他利害相關者共同參與推動相關業務，善盡企業社會責任，也是此次獲獎的關鍵。
華航持續運用創新的方式，強化企業永續競爭力，除引領國內航空及運輸業，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告；也響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；最新 A321neo 客機全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油；另制定目標於 2050 年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。華航近期也與蟬聯兩年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，攜手打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐點，推廣低碳飲食及提供多元優質機上餐飲服務，持續展現永續綠實力。
華航已連續9年獲頒台灣企業永續獎，在2022年「台灣企業永續獎（TCSA）」及「全球企業永續獎（GCSA）」創造亮眼成績；今年更甫獲最具公信力的世界級ESG肯定，七度入選「道瓊永續指數DJSI」新興市場成分股運輸業者，勇奪全球第一的榮耀；也在「國家企業環保獎」摘下最高殊榮巨擘獎，此次再獲頒國家永續發展獎，顯現華航積極實踐永續發展的成果有目共睹。華航將持續推展永續目標，締造社會共好，成就永續可能。