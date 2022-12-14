華碩VivoWatch 5 AERO手環 首度用指頭就能測脈波、心率
華碩今(14)日發表新款穿戴裝置－ASUS VivoWatch 5 AERO，為全球首款透過指尖量測脈波指數(血壓值參考值)的健康手環，除可紀錄使用者生理徵象，想瞭解自身身體狀況時，只要食指輕觸表面感測器，就能即時取得脈波指數、心電圖、血氧參考值等數據，售價3,690元，即日起開賣。
記者周淑萍/綜合報導
ASUS VivoWatch 5 AERO健康手環，採用醫規等級的三極片單導程ECG電學感測器和雙通道PPG光學感測器，具備可評估健康狀態的「脈波指數」、獲得衛福部醫療器材軟體認證的「心電圖」，以及防疫必備神器「指尖血氧」與心率、舒壓指數、睡眠監測等「日常健康管理」在內的全方位功能。
同時還內建慢跑、游泳、健走、瑜珈…等運動模式和多項便捷生活應用，如：用藥 /久坐提醒、遙控自拍、手機通知、番茄鐘設定，搭配豐富的錶面支援，外觀、效能兼具。此外，ASUS VivoWatch 5 AERO全機5ATM生活防水，淋浴、游泳、浮潛皆可，錶帶為醫療等級矽膠材質；採用磁吸式充電設計，切換至省電模式可延長續航力達７天。獨立的GPS晶片，具有５星定位與移動軌跡追蹤功能，就算從事戶外運動忘記攜帶手機，也能提供相關數據，如：速度、距離、路徑、步頻與配速，精準控管成效。