週末整天不到10度！「氣溫跳崖」1圖看懂 寒流前防大雨
今年入冬第一波大陸冷氣團今（14）日報到，尤其苗栗以北平地低溫普遍都不超過攝氏14度，可說是週末兩天（12/17、12/18）寒流來前的壓力測試。中央氣象局指出，大陸冷氣團今晚至明（15）日清晨仍會持續影響台灣，各地會比白天更冷，明日上半天起大陸冷氣團減弱，氣溫略微回升攝氏2~3度，但體感不太明顯；提醒民眾，除了回溫不太有感受外，週五（12/16）不僅降雨區域擴大，當天晚上開始寒流影響，週六中部以北整天氣溫攝氏6~7度，其餘地區攝氏8~10度，民眾務必多加關注天氣最新動態。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局趙紘表示，今晚至明日清晨大陸冷氣團持續影響，低溫北部約攝氏14度、中部攝氏15度、南部攝氏16度、東部攝氏18度；明日白天起氣溫略升，北部高溫約攝氏20度、中部攝氏26度、南部攝氏28度、東部攝氏23度，高溫回溫攝氏2~3度但體感不明顯，尤其中南部仍要留意日夜較大的溫差。
降雨部分，趙紘說，明日基隆北海岸、大台北及台灣東北部地區有雨，且有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨；週五水氣增加，降雨強度雖然不變但雨區擴大，基本上「全台都有下雨的機率」。而因為近期水氣較多的緣故，週五前中部以北3500公尺以上高山有降雪機率；週六高山水氣增多、氣溫進一步下降，週六至下週日清晨3000公尺以上高山有降雪機率，中部以北2000公尺以上高山也不排除降雪。
趙紘提醒，隨著時間接近，週末寒流的氣溫預報也大致底定，週六中部以北整天氣溫攝氏6~7度，其餘地區攝氏8~10度，冷空氣最強的時間點在週六晚間至下週日清晨，台北有機會出現攝氏6度左右的低溫，苗栗以北沿海及空曠地區更會有攝氏6度以下低溫的機率，預期下週一（12/19）上半天才會回溫。此外，據氣象局觀察，下週三（12/21）後仍會有冷空氣侵襲，不過實際強度如何仍有待確認，民眾務必事先做好禦寒準備，以防心血管疾病發生。