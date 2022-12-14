周五邀各部會助金酒補件 陳玉珍：是兩岸名酒、和平象徵
中國日前接連禁止金門高粱酒、台啤等酒品進口，國民黨立委陳玉珍12日到廈門，針對金酒遭禁、重啟小三通等議題與中方磋商。對此，陳玉珍今（14）日下午返台受訪指出，將於本周五邀集各部會，包含食藥署、國貿局、金酒公司等單位開協調會，協助金酒申請補件，金酒是兩岸名酒也是和平象徵。
記者翁子竣／台北報導
中國海關總署繼日前暫停台灣水產品進口後，又以訊息不完整為由，再暫停進口金門高梁、台灣啤酒等酒品，對此，金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘、連江立委陳雪生、陳玉珍前往廈門磋商，針對金酒輸中、小三通復航等議題，與中方交換意見。
陳玉珍今抵松山機場，被問及金酒輸中是否有好消息。她指出，約20年前中國汶川大地震時，金酒公司還沒銷售到大陸，當時就捐了1000萬人民幣協助，「其實金門跟大陸關係是比較親近的」，在小三通沒斷航前，一直都有互相有往來 ，金酒是兩岸名酒也是和平象徵，這次在溝通時，大陸方面表達只要文件備齊，沒有不准的道理。
陳玉珍也提到，本周五會邀集各部會相關單位，包含衛福部食藥署、國貿局、海關總署、關務總署及金酒公司，到自己辦公室開具體協調會，協助金酒申請補件。
至於具體幾天內可以重新進口到中國，陳玉珍則認為，不要政治化方向想，而是要思考如何具體幫助產業補齊文件，後續也會協助推進，「善意才能帶來更多善意」，她認為，兩岸經貿往來過程，應該要減少政治化口水。