余苑綺過世3個月！5歲愛女拒看照片 半夜舉動逼哭來賓
藝人余苑綺於今年8月因直腸癌病逝，由弟弟余祥銓一肩扛下重責，負責照顧姊姊的兒女，成為「國民舅舅」。不過，余祥銓日前在節目上透露，其實面對姊姊的離開，爸媽還是走不出來，就連姊姊的5歲女兒，也出現拒看媽媽照片狀況，讓人相當心疼。
娛樂中心/綜合報導
余祥銓在節目《命運好好玩》透露，二姊余苑綺離世前，有告知他「你要好好孝順爸爸媽媽，幫她看好兩個小孩」，也希望他越來越好，而在姊姊離世後，一家人的狀態都不是很好，媽媽李亞萍情緒不穩，爸爸余天則是對外強忍著悲傷，但私底下都會躲在車上偷偷哭泣，非常無助。
談到余苑綺的5歲女兒樂樂，余祥銓坦言，當時家人有明白的告訴樂樂「媽媽離開」的實情，雖然年紀還小，一開始還半懵半懂，直到前一陣子，樂樂才慢慢意識到媽媽不會回來了，也曾歷經看到其他家人就會狂吼拒絕「我不要！不要！」的狀況。
余祥銓表示，由於樂樂是余苑綺一手帶大的，以前晚上也是常常要牽著媽媽的手才能睡覺，也曾在余苑綺生病期間，被乾媽拍到她獨自一人半夜11點多，坐在沙發上哭泣，如今年紀小小就得承受失去媽媽的痛苦，這讓余祥銓非常不捨，現在也只能努力扮演好舅舅的角色，全力帶給余苑綺的孩子們一個快樂的童年。（編輯：詹鎰睿）