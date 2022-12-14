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國際機構高度肯定！中聯資源獲全品項碳足跡雙查證殊榮

▲中聯資源公司取得全品項碳足跡及氣候相關財務揭露(TCFD)雙查證之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲中聯資源公司取得全品項碳足跡及氣候相關財務揭露(TCFD)雙查證之殊榮。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中聯資源公司於日前接連取得全品項碳足跡及氣候相關財務揭露(TCFD)雙查證之殊榮，顯見中聯資源為因應氣候變遷之相關規劃及永續經營之成效，已獲得國際機構高度肯定。

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中聯資源公司總經理上官世和表示，該公司近日完成國際第三方驗證機構英國標準協會(BSI)查核，該公司全品項產品及服務，均獲得碳足跡查證，同時亦榮獲氣候相關財務揭露(TCFD)最高評級「Level-5:Excellence」，顯示中聯資源因應氣候變遷之相關規劃及永續經營成效，獲得國際機構高度肯定。

上官世和說，面對2050淨零浪潮，唯有透過產品的碳足跡盤查，才能有效尋找減少碳排放的切入點，該公司於2010年通過五項產品的碳足跡計算，並提供環保署作為國家碳足跡係數資料參考，而為持續強化碳足跡管理機制及產品標示，並積極參與整體產業鏈低碳轉型，透過獨立權威驗證機構BSI進行碳足跡盤查作業，全台各地包含高雄廠、台中廠、彰化廠及苗栗廠等共16個廠區全體動員執行盤查作業，包含新型高爐水泥、氣冷轉爐石級配料及氣冷高爐石級配料共19項公司產品，全數通過碳足跡盤查，並將查證結果配合環保署於相關網站揭露，有利後續減碳技術開發及製程優化，為未來邁向淨零碳排奠定良好的基礎。

上官世和指出，中聯資源為強化對氣候變遷之因應能力，今年亦導入TCFD，並依循「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標和目標」四大面向建立風險架構，以鑑別氣候變遷對營運之潛在衝擊，以進一步提出相關應對策略。

上官世和並指出，面對淨零浪潮，中聯資源不僅近期完成南部研磨廠燃煤轉換天然氣之建置工程，亦規劃制定減碳及碳中和路徑圖，設定2050達成碳中和目標，盼致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業，並將核心業務與循環經濟及綠色環保密切結合，透過將不同產業之副產品適材適所循環應用，減少天然資源耗用，建立跨產業循環經濟鏈結，以朝向成為循環經濟領頭企業的目標邁進。


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