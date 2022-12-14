「璀璨新北」跨年煙火秀 淡水海關碼頭水陸空視聽饗宴
配合新北市府推出「璀璨新北」跨年煙火秀，文化局特別在最佳觀賞點之一的淡水海關碼頭辦理「光映淡水-喵的光波」品牌活動，以「水陸空派對」為主題點亮淡水，有精彩的煙火遊輪party、獨立樂團演唱會、河岸市集、美拍裝置藝術、以及多項展演及煙花手作DIY等活動，邀請民眾到海關碼頭參與水陸空頂級視聽饗宴，盡享全台最長，佈線長達一公里的全台跨年夜首發煙火秀，煙火將在晚間8時23分施放，與大家一同迎接璀璨的2023年。
生活中心/綜合報導
文化局長龔雅雯表示，2022光映淡水品牌活動今年特別以「喵的光波」為主題，發想自淡水五虎崗的在地特色，虎頭山分有五條尾陵，形成宛如虎爪般的丘陵，本次系列活動特別以貓科動物作為號召，以大小朋友喜歡的Q版貓咪為主角，在淡水的海關碼頭接續登場，除了有貓咪系列裝置藝術、展覽及河岸美拍光廊外，配合跨年煙火秀璀璨新北的主題，在煙火最佳觀賞點的海關碼頭將以「喵的水陸空派對」嗨翻淡水跨年夜，當日下午3點半開始，邀請到老王樂隊、好樂團、溫蒂漫步等獨立樂團熱鬧開唱，滬水一方藝文空間也舉辦煙花手作DIY，還有魔術秀、藝術家工作坊等創意趣味活動；此外，紅毛城、小白宮等古蹟更延長開放至晚上9點，日前已報名搭乘煙火郵輪Party的民眾將可於淡水河上欣賞煙火，多項精采活動邀請民眾一同來到淡水海關碼頭，透過一系列的水陸空視聽饗宴，盡享璀璨跨年煙火秀。
即日起至明（112）年1月2日於淡水海關碼頭舉辦的「光映淡水－喵的光波」系列活動，共有三大主題；「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」，自12月18日起每個周末都有精彩的活動。
更詳細的活動內容請逕上淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw
新北市文化局官網https://www.tshs.ntpc.gov.tw/xceventsnews/cont?xsmsid=0G252620780150430418&sid=0M320562146869873056
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