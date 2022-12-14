90萬人搶看！Joeman泡泡浴對決嚴重黃標 網讚：YT界封神
百萬網紅Joeman（九妹）的「Joe是要對決」招牌單元，一直深受粉絲歡迎，年度企劃大手筆砸下數十萬元日幣，遠赴日本舉辦平價與奢華的吉原泡泡浴對決特輯，由於內容非常火辣，播出時標註「保證黃標」，在YouTube播出時觸及率可能會降低，沒想到竟然上架一天就突破91萬次點閱，被網友推爆，封為「2022年度最佳影片沒有之一」，評價相當高。
記者江芷稜/綜合報導
Joeman特別邀請日本泡泡浴達人「中指通」帶路，以及網紅「瘋男」2人組擔任嘉賓，體驗不同等級的服務，Nick幸運獲得最高等級的泡泡浴資格，2小時要價8萬日幣（約1.8萬元台幣），氣墊床、浴缸、躺椅一應俱全，美女水準最高，還有飲料服務。晨灰則體驗100分鐘3.5萬日幣（約7,800元台幣）；中指通則選擇50分鐘1.4萬日幣（約3,300元台幣）的超值版，全部都由Joeman付錢，他們還貼心準備台灣鳳梨酥當伴手禮，送給服務的小姐。3人成功達成泡泡浴成就解鎖，讚美小姐長相等級雖然不同，但敬業精神滿分，也為粉絲解答許多泡泡浴店的消費疑惑。由於遠赴日本取景花費不貲，但影片涉及成人產業，屬於重度黃標，觸及率會被壓，Joeman請喜歡特輯的網友多多分享，也透露拍攝過程遇到非常多困難，特別感謝中指通團隊跟翻譯涼子幫忙溝通，還有贊助商的支援。
由於一般男性到日本旅遊，不敢大膽嘗試泡泡浴，沒想到Joeman願意拍影片，從進店體驗、過程分享、訪談工作者這些過程完整呈現，大讚「這根本是最佳年度影片」。許多「Joe是要對決」單元的觀眾，也笑說這次特輯沒有快轉，每一分鐘都認真看完，網友誇張評論「感謝Joeman，台日友好，世界和平！」、「這部泡泡浴對決真是太厲害了！在下從頭看到完非常激動！」、「只能讚嘆Joeman不愧是台灣YT界第一把交椅！請繼續努力！」