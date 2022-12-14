台北市議會正副議長 國民黨各3人競爭14日上午先假投票
九合一選戰過後，台北市議會也即將迎來議長與副議長選舉。由於國民黨在台北市議會仍舊維持過半的優勢，若無意外，正副議長應該都會由國民黨籍的議員來擔任。截至今（14）日下午登記截止時，各有3人登記參選議長及副議長，其中現任議長陳錦祥、戴錫欽與李彥秀登記參選議長，現任副議長葉林傳、陳炳甫及秦慧珠登記參選副議長。由於多人登記參選緣故，國民黨團也將於明（15）日上午先進行假投票，以此決定正副議長人選。
記者丁上程／台北報導
九合一選戰後，台北市議會61席議員中，國民黨的當選席次有30席，加上以無黨籍報准參選的曾獻瑩，已經確定席次數過半，因此幾乎篤定能囊括正副議長人選。按照往例，國民黨團都會先以「假投票」的初選方式決定正副議長人選，而在25日宣誓就職後的正式投票，則會集中選票正式選出正副議長人選。
而今年北市議會正副議長選舉，國民黨內各有3人競爭，其中現任議長陳錦祥、戴錫欽與李彥秀登記參選議長，現任副議長葉林傳、陳炳甫及秦慧珠登記參選副議長。由於多人競爭，黨團內部也會先進行假投票，若第一輪三名候選人都未獲得過半票數，則會取前兩高票再進行第二輪投票，最終決定正副議長的提名人選。
至於席次較少的民進黨，仍舊會象徵性提出正副議長候選人，分別為連任8屆的資深議員李建昌，以及6屆議員劉耀仁。北市黨部主委張茂楠表示，雖然國民黨的席次較多且穩定過半，不過仍舊會徵詢無黨籍與第三勢力的議員支持。而首次在北市議會獲得4席、能夠成立黨團的民眾黨，目前仍舊在觀望當中，會視國民黨提出的人選做決定。