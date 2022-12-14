黃偉哲11度購物台推老欉「東坡丁」6750公斤好成績嚇嚇叫
台南柳丁進入產季，台南市長黃偉哲與去年北上東森購物台，全力推廣台南東山區產出的頂級「台南老欉東坡丁」，銷售創佳績。今年與去年同一天，黃偉哲再度登上東森購物台螢光幕，與更多好朋友分享東坡丁的魅力，今日銷售成績也不錯，總共銷出了6,750公斤的好成績。黃偉哲表示，今年南部缺雨水，柳丁產量有受到影響，但依然挑選了最好的果實，要出貨給消費者。為了力挺台南小農，東森也推出下訂柳丁回饋東森幣50%優惠，刺激買氣。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲第11度登上東森購物螢光幕，大力推銷台南農產品。黃偉哲表示，之所以常來上節目推銷，就是希望台南農友的心血不要白費，讓好產品賣得好，再來也提供消費者買到好水果的管道。黃偉哲說，買水果不用靠運氣，不怕消費者比較，台南推出的農產品，從年初的鳳梨、芒果、柚子到年底的柳丁，絕對都是精選過的最佳產品。
黃偉哲現場輕捏東坡丁，滿滿果汁流出，現場頓時充滿柳丁香味。現榨柳丁汁香氣迷人，現切柳丁酸甜好滋味，風味無窮。來自台南的柳丁農劉家峻，也親自教導如何辨識好吃的柳丁的訣竅，包括表皮光滑，輕捏手感扎實有彈性，才是多汁好吃的柳丁。
最佳台南農特產品代言人黃偉哲表示，柳丁富含纖維及維生素，東山老欉東坡丁更是在地農民精心栽培，絕不使用制酸劑，保留老欉果粒最自然優質風味，品質優良又可安心食用。今年因為缺水導致東山柳丁產量減少，柳丁收成必須農民辛苦從陡坡上接單現採，且一年只有一採，呼籲喜愛柳丁的消費者更要把握產季，即時品嘗。