台灣209飯店橫掃金環獎奪亞軍！「這2間」開幕就獲獎超狂
旅遊平台Agoda今（14）公布第14屆「金環獎」獲獎名單，其中台灣以209間飯店之姿勇奪全球第2名，簡直是台灣之光！Agoda指出，今年金環獎共有41 個市場逾2,000 家旅宿獲獎，泰國連續四年蟬聯榜首，台灣飆升至第二，其次是日本。值得一提的是，今年獲得金環獎的台灣旅宿中，2022年全新開幕的寒居酒店、花蓮煙波太魯閣飯店以飯店生力軍之姿進入榜單。現在就讓我們來看看今年榮獲金環獎加持的飯店業之光吧！
記者汪睿琦/綜合報導
由旅遊平台Agoda舉辦的金環獎每年年末都會根據旅客住宿評鑑、高性價比價格、卓越客戶服務等各種面向進行綜合評比，嚴格挑選出年度獲選飯店，更被飯店業界視為全球傑出飯店指標。今年金環獎已來到第14屆，其中獲得冠軍的是泰國以246間飯店登榜奪冠，榮獲獎項加持的業者有56號飯店、曼谷阿卡拉飯店、沙吞阿曼塔飯店及公寓、薩拉丁伊斯埃塔斯飯店，並且大部分獲獎飯店都集中在首都曼谷，地理位置相當方便，有規劃去泰國的朋友不妨參考看看。
此外，國人最愛的旅遊目的地－日本也以198間飯店登上第三名，有奄美本地海旅館、旭川站前永安國際飯店、旭川JR飯店、熱海王子智能飯店等，熱愛日本的哈日族們不妨參考看看。
今年台灣以209間飯店獲獎榮登全球第2多，得獎飯店範圍橫跨全台，入榜名單有嘉義雲登景觀飯店、嘉義棒棒積木飯店、花蓮第17個夏天民宿、和逸飯店高雄中山館等，這些受金環獎加持的飯店也都將在Agoda平台上一路刊登到12/31，民眾可以上官網一探究竟。
其中最吸睛的是，2022年寒舍集團旗下全新開幕，作或於台北市中山鬧區的精品酒店「寒居酒店」，地理位置雖位處鬧區且緊鄰松江南京捷運站，卻不失幽靜氛圍，更狂的是還有米其林星廚駐守加持，讓住宿體驗更加尊榮不凡；還有才剛開幕不久、座落絕美山海間的花蓮煙波太魯閣飯店，不僅入住超級海景房型可以以最佳視野欣賞日出於海面冉冉升起、高處遠眺七星潭月牙灣，再加上親子友善設施與服務，是許多家庭出遊的首選飯店。兩大飯店一剛開幕就獲得金環獎肯定，足見其魅力，有興趣的民眾可以親自訂房體驗看看了。