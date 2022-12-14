名家論壇》吳崑玉／百善「笑」為先　萬惡「贏」為首

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自由的言論市場一如完全競爭市場，買賣雙方可以自由進出，比的是產品功能與價值，看誰能抓到較多的消費者?簡單便宜的大眾產品雖有較高市佔率，但精品一樣能抓到高端市場，「偽而不劣」的仿冒品還是能在淘寶上賣得呱呱叫。言論市場不是戰場，不能用陣地戰那種寸土必爭的概念，死守「抗中保台」等一兩個名詞。一個產品過氣衰退，便該快速轉換，尋求新市場與新產品，所有物品都逃不過「邊際效用遞減律」，山不轉路轉便可，何苦浪費生命生悶氣?!
某些綠營人士現在的憤恨之所以能夠理解，是因為2000及2014年國民黨大敗時，也都出現過類似的反應模式。尤其是那些位高權重的黨政高層們，第一時間先是「震驚」，不敢相信失敗已成事實。接下來是「辯解」，千錯萬錯選民不知好歹，對手太壞，反正不是我的錯。經過再一次、又一次、後來很多次失敗後，才願意「承認」自家原本的戰術有問題，但我們的本體還是不錯的。於是想當然爾，「師夷之長技以制夷」，「中體西用」，開始「模仿」對手戰術，而且加倍奉還，卻不願用心於調整本身不合時宜的觀念、價值、與習慣。等到來來回回勝負多次後，才會認清自己的「定位」，自己長的就是阿吉仔那種型，何苦硬穿牛仔褲戴耳麥學賈伯斯?綠營人士現在的心情，才剛從「震驚」轉進到「辯解」，藍營人士則從「模仿」中取得勝利，還是沒找到自己的特色與定位。你看猴爺和老朱，不都是想選總統時就開始戴耳麥上台，沒怎麼想選時就回去阿吉仔式手持麥克風?!
其實，各黨都有超級激進的基本教義派，也有較務實的穩健派。通常會「一招半式闖江湖」的，火氣最大的，動不動槍口對內的，都是旗幟鮮明的基本教義派。信奉簡單的口號與教條，卻有著超強行動力，一天可以重複同樣話語30遍。而且仇恨值超高，戰鬥力極強，最愛呼朋引伴輾壓圍剿，輸了就詛咒對方，贏了更不吝羞辱他人，經常把不同意見，甚至只是步調較慢的朋友打成敵人。以往便常勸他們，「選舉是要選贏的，不是選爽的」，但多半聽不懂。如果黨中央控制力不足，便會讓他們綁架整個政黨，好像他們才是黨中央。韓國瑜選上高雄市長後，怎麼被韓粉團體價出來選總統的?!血跡未乾，斑斑可考啊!
簡言之，各黨該思考的是，打論文這種手法，下次還管用嗎?問號。網軍出征，寸草不生這種選戰模式，還能繼續用嗎?問號。諸神都已跌落神壇，下次選舉文宣作業，還要繼續造神運動嗎?問號。…一連串的問號都擺在各黨操盤手的眼前，老將軍們還要再打上一次戰爭嗎?很多的問號。
所以，這些天朋友們在聊選舉時，我多會練肖話:「百善『笑』為先，萬惡『贏』為首。」大家生活工作已經很苦了，回家看到一堆仇恨語言，心情部會更好，反而會想逃避。因此，廣為傳播，分享較多的段子，是那些好笑的段子，而不是義正詞嚴，猛批猛幹的段子。這種段子只有閒到一定程度的閒人才會注意，因為這能調動他平淡到某種境界的情緒。所以『笑』才是網路操作的王道。相反的，一心想贏，時時要贏，便會讓人寸土必爭，錙銖必較，一兩句話要翻來覆去狠批至死，成天呲牙咧嘴，這樣的人怎會有好人緣呢?!更慘的是她贏了之後，免不了下巴抬起來，屁股翹起來，覺得自己飄起來了，比人高一等了，智商至少157了，那種優越感更令人討厭。其實要人們講他哪裡討人厭?人們也講不太出來。但只要看到那個下巴，那個嘴臉，人們就自然興起厭惡感，想要遠離，不想聽他講話。久而久之，積沙成塔，等到惹毛的人超過臨界比例，就回不去了，講話沒人要聽了，如此不敗，更待何時?
所以，該檢討的，該學習的，不是政治技術問題，而是「作人」問題。不論在職場、在社會、在家庭，待人處事之道，根源於人性，運轉於節制，展現於分寸，「福不可受盡，勢不可使盡，語不可說盡，規矩不可行盡」，這是禪宗教人的人生智慧，同樣也適用於政治與選舉。
民主自由社會，人人頭上都有一片天。爭取更多人的認同，自然便能擁有更高的言論市場市佔率。天天窮盡思慮想要不擇手段的贏，那只是「聰明」，經常給你得到了，你也守不住，有命賺錢沒命花。政黨一如人生，人們可能更愛向快樂靠近，而非以追隨贏家為榮。載舟覆舟，一念之間，仍應慎思為宜。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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