曾敬驊為戲學書法　接髮變《不良》混混「狼尾頭」

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曾敬驊、彭千祐、Boun、Prem現場也進行快問快答，被問到現實生活中想擁有哪種超能力？4人不約而同回答「瞬間移動」，曾敬驊說，這樣就能節省時間和金錢；彭千祐表示：「我從以前就很喜歡睡覺，以前當學生都常常遲到被處罰，如果有這個能力就不會遲到了。」Boun和Prem很喜歡旅遊，能瞬間移動隨時就能去世界各地旅遊，兩人也提到想來台灣北投泡溫泉、到貓空泡茶。
愛奇藝國際站也於線上記者會中公布亞洲串流市場消費者的付費意願調查結果。調研發現，有84%的台灣受訪者表示，華語戲劇是他們最常收看的內容，高於英語（63.5%）和韓語（38%）等內容類別，而10個裡就有超過1個受訪者是泰語BL劇的擁護者。61.5%的人愛追華語古裝劇，也有將近三分之一的人喜愛華語甜寵劇。
回顧愛奇藝2022年十大戲劇，陸、韓、泰劇不同語種的戲劇都進入排行，第一、二名由《星漢燦爛月升滄海》、《蒼蘭訣》拿下，韓劇《流星 Sh**ting Stars》拿下年度第三名，李聖經「百搭CP體質」與金永大的合作收穫站上用戶的喜愛，BL泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》拿下第6名的成績。
此外，愛奇藝也致力於提升台灣戲劇在全球市場的能見度，在第57屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳男配角和最佳導演2項大獎的《逆局》，被韓國、日本和美國的觀眾評選為前三名最喜愛的台灣戲劇。以禁忌師生戀為題材的《第9節課》被33.5%的韓國觀眾選為最期待的新劇，該劇已在12月11日正式在愛奇藝國版上架。