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曾敬驊為戲學書法　接髮變《不良》混混「狼尾頭」

▲《不良執念清除師》曾敬驊（左）、彭千祐出席愛奇藝Young Stars見面會。（圖／愛奇藝）
▲《不良執念清除師》曾敬驊（左）、彭千祐出席愛奇藝Young Stars見面會。（圖／愛奇藝）

記者羅凌筠/綜合報導

台劇《不良執念清除師》曾敬驊、彭千祐及泰劇《我們之間》Boun、Prem，今（14）日出席愛奇藝「Young Stars見面會」，曾敬驊在《不》劇預告片中化身「狼尾頭」火爆混混，他透露，這次為了角色特別在髮尾接髮，讓外型看起來更玩世不恭，也因為角色出身書法世家，拍攝前勤練書法，在劇中一展寫字功力。

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曾敬驊、彭千祐興奮表示，第一次看到特效做好的預告版本，覺得比想像中的更好，劇中飾演資優生的彭千祐也透露：「劇中本來設定我是高冷學霸，但後面不小心演得很呆萌，在劇中還一直跌倒，是個很反轉的角色。」兩人在劇中一開始是死對頭，但在合作打怪的過程中發現彼此不一樣的一面，最後變成了好夥伴。

▲曾敬驊為了角色特別在髮尾接髮，讓外型看起來更玩世不恭。（圖／愛奇藝）
▲曾敬驊為了角色特別在髮尾接髮，讓外型看起來更玩世不恭。（圖／愛奇藝）
曾敬驊、彭千祐、Boun、Prem現場也進行快問快答，被問到現實生活中想擁有哪種超能力？4人不約而同回答「瞬間移動」，曾敬驊說，這樣就能節省時間和金錢；彭千祐表示：「我從以前就很喜歡睡覺，以前當學生都常常遲到被處罰，如果有這個能力就不會遲到了。」Boun和Prem很喜歡旅遊，能瞬間移動隨時就能去世界各地旅遊，兩人也提到想來台灣北投泡溫泉、到貓空泡茶。

▲泰劇《我們之間》的Boun（左）、Prem出席愛奇藝「Young Stars見面會」。（圖／愛奇藝）
▲泰劇《我們之間》的Boun（左）、Prem出席愛奇藝「Young Stars見面會」。（圖／愛奇藝）
愛奇藝國際站也於線上記者會中公布亞洲串流市場消費者的付費意願調查結果。調研發現，有84%的台灣受訪者表示，華語戲劇是他們最常收看的內容，高於英語（63.5%）和韓語（38%）等內容類別，而10個裡就有超過1個受訪者是泰語BL劇的擁護者。61.5%的人愛追華語古裝劇，也有將近三分之一的人喜愛華語甜寵劇。

回顧愛奇藝2022年十大戲劇，陸、韓、泰劇不同語種的戲劇都進入排行，第一、二名由《星漢燦爛月升滄海》、《蒼蘭訣》拿下，韓劇《流星 Sh**ting Stars》拿下年度第三名，李聖經「百搭CP體質」與金永大的合作收穫站上用戶的喜愛，BL泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》拿下第6名的成績。
 
此外，愛奇藝也致力於提升台灣戲劇在全球市場的能見度，在第57屆金鐘獎榮獲戲劇節目最佳男配角和最佳導演2項大獎的《逆局》，被韓國、日本和美國的觀眾評選為前三名最喜愛的台灣戲劇。以禁忌師生戀為題材的《第9節課》被33.5%的韓國觀眾選為最期待的新劇，該劇已在12月11日正式在愛奇藝國版上架。

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