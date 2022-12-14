摸走警用裝備！釀紅燈「長達10分鐘」 莽男背4罪遭判刑
彰化一名黃姓男子，今年6月間，不明原因在大街上破壞娃娃機台，被警方逮捕後，他又趁機偷走交通號誌控制箱鑰匙，造成當地交通大亂，案經審理，彰化地院依妨害公眾往來安全等4罪，判其應執行10月徒刑，得易科罰金。
編輯中心/綜合報導
據了解，今年6月13日上午，黃男行經中正路時，疑似被路過自小客車後照鏡撞到，因此大發雷霆，將附近店家的廣告招牌，全部移到路中央擋道，過程中還不停對來車咆嘯，警方趕抵後，原本要將他強制送醫，無奈醫院拒收，只得放其離去。
熟料當天下午，黃男又拿鐵鎚敲碎娃娃機台，這才被警方帶回員林派出所製作筆錄，但在派出所期間，黃男竟趁員警不注意，偷偷順走一副警用手銬及交通號誌控制箱的鑰匙。
隔日一早，黃男跑到埔心鄉員埔路與柳橋西、東路口，以及員埔路與二抱路路口前，用偷來的鑰匙打開交通號誌箱，惡搞紅綠燈，讓該處至少10分鐘呈現交通大打結；法官審理後認為，黃男有多項前科，且事後又不知悔改，對公權力極為藐視，因此依妨害公務罪，判處有期徒刑4月，公共危險罪判處有期徒刑6月，竊盜罪判處4月有期徒刑，毀損判拘役40日，應合併執行10月有期徒刑。（編輯：陳苾暐）