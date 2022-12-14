紐西蘭2童箱屍案！生母涉重嫌拒出庭 謀殺棄屍一概不認
紐西蘭奧克蘭今年8月時驚傳「箱屍命案」，有2名兒童的遺體被發現在手提行李箱中，當地警方發現涉案嫌犯是兒童的42歲母親，不過她早在2018年就潛逃回南韓，9月份在蔚山落網後，11月引渡回紐西蘭受審，今（14）日上午開庭，本人沒有出庭，由律師代為提出無罪抗辯，對於謀殺指控一概不認。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，紐西蘭奧克蘭一戶家庭今年8月，在網路拍賣上買下2個手提行李箱，貨品寄到後，一打開居然驚見兩具兒童遺體，後續警方調查後發現，2具童屍為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲），兩人死後至少被棄置3至4年，孩童生母涉有重嫌。
警方指出，孩童生母為42歲的的韓裔紐西蘭籍的女子，她在10多歲時就移民紐西蘭，並取得紐西蘭國籍，其丈夫2017年死於癌症，女子則在2018下半年返回南韓。
國際刑警組織對女子發布「紅色通緝令」，南韓警方9月時在在蔚山市蔚州郡某棟公寓內，成功把人逮捕，11月底被引渡至紐西蘭受審，她被押解至首爾時做出迄今唯一一次回應，她嚴正強調「不是我做的」。
本案今天在奧克蘭高等法院開庭審理，被告並未出席聽證會，由律師代表她進行無罪抗辯，對於謀殺指控一概不認。（編輯：孫唯容）