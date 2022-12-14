Wendy分手後自爆「有了新床伴」！孫生留這2字慘遭問號
電豹女神Wendy（林宛璇）因為和YouTuber「反骨男孩」成員孫生交往而走紅，怎料，小倆口卻在6日宣布分手，揮別2年多的戀情。但在今（14）日Wendy就PO出一段新加坡遊玩的畫面，並透露有了新的床伴，竟意外釣出孫生留言，讓她充滿問號。
娛樂中心/綜合報導
Wendy在個人IG貼出一段養眼的畫面：「超猛照片加上我業餘剪片來啦！跟魚魚睡覺真的太幸福了！」原來是她日前和「反骨男孩」一同去新加坡遊玩的片段，只見Wendy秀出美腿，躺在大床上享受一切，而背後竟然是一座充滿海底生物的大魚缸，場景非常浪漫。
畫面曝光後，也湧入許多粉絲朝聖狂讚，「太辣太犯規啦」、「好美喔」、「跪求地點啊！」怎料，才剛分手的前男友孫生竟也跑來留言：「強碰！」而Wendy似乎看不懂意思，過了兩分鐘才用問號作回應。
據悉，Wendy和孫生分手前，兩人才一同去新加坡遊玩放鬆，而且女方費用都是孫生負責，似乎是想藉由旅行挽回戀情，但最終Wendy仍選擇離開，並留下非常諷刺的話：「但我常說了，人可以忍受一陣子無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了放過彼此吧！去找瞎妹們約吧！」但兩人依舊保持友好互動，不避諱同框跳舞，也讓外界一頭霧水。（編輯：詹鎰睿）