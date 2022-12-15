限5天！全家義美雪糕買1送1、黑糖薑茶28元 7-11綠茶5折
超商本周限定優惠更新！7-11明（16）日起限時5天開跑，本周僅有8品促銷，且買1送1同樣剩一款商品代表，生活泡沫綠茶590ml原價25元、平均單瓶不到13元。另一款亮點商品是原價要75元的頂級辛拉麵（微辣牛骨湯味），活動期間祭出第2件20元，平均單包48元、約是6.3折。
記者黃韻文/綜合報導
全家會員優惠自即日起至12月18日前，本周海報共有16款促銷商品，共有3款5折商品，雖然寒流來襲，但半價冰棒還是要先囤起來！義美雪糕系列祭出指定品項任選買一送一，SEJOU烤地瓜冰棒也是買一送一，星太郎雞汁點心麵則是買3送3。此外，金車高頓粥平均25元、約是6.3折。
周末例行登場的「康康5」，明（16）日起連續五六日開跑，本周推出大杯美式2杯55元，冰熱不限，在櫃台購買後可存入APP線上無限期寄杯，每人同品項庫存上限10杯，每次兌杯可搭配自備飲料杯折5元，等於單杯最低23開喝，折扣幅度相當於買一送一。迎接寒流來襲，熱黑糖薑茶2杯65元，自備飲料杯最低28元。本周買一送一商品則是UCC濾掛咖啡及鹼性離子水。
萊爾富本周共9品優惠，最划算品項是不二家蜜桃造型QQ糖買一送一，雖然只有一款半價商品，但另有4品祭出第2件10元，包含evian天然礦泉水、樂法職人咖啡、樂法茶飲、SNICKERS，換算下來也有6.1折至6.7折。