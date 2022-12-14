新光三越台中店七樓重新開幕 詮釋輕奢居家高端生活

看好疫後報復性消費商機，新光三越台中中港店砸重金大手筆改裝7樓，以奢華頂級床寢、空間香氛謐境及風格設計選物三大主軸，匯集66家品牌，全新導入新櫃12家。從英國女皇御用床墊VISPRING、動輒百萬、千萬世界公認床王海絲騰，連美國百年時尚衛浴KOHLER都引進百貨賣場，結合米其林推荐餐廳與特色咖啡廳，重新開幕的七樓，詮釋輕奢居家的高端生活。
記者金武鳯/台中報導
新光三越台中中港店七樓今日開幕，邀請金鐘獎主持人黃子佼與時尚女神許維恩一起開箱，揭開居家輕奢生活面紗。首先是全新推出頂級居家四大天王品牌，有跨越一個多世紀的傳奇品牌VISPRING、大S與前夫汪小菲掀起的床墊之爭─床王海絲騰，享譽座椅之王的JORI，標榜集美學、材質、工藝與機能於一身的完美家具，還有義大利燈王Artemide，全是中部獨家引進，讓人大開眼界。
店家許宜敬表示，國人居家生活品味提升，家具家用也掀起輕奢精品風潮。全台獨家引進的美國百年精品衛浴品牌KOHLER，是全球最大時尚智能衛浴先驅，五星級飯店指定採用，榮獲多次世界設計大獎，黃子佼開箱時，對KOHLER精品衛浴設計與品質讚不絕口，許維恩也展示五出水淋浴組，引來許多人圍觀拍照。
另全台唯一空間香氛專業調香區，規劃了香氛品牌調香師定期駐店與歐洲植萃香氛保養，以品牌指南專業調香介紹，結合全台唯一Living space新空間概念，創造沈浸式香氛日常體驗，讓消費者暫別都市緊湊節奏，在這裡由內到外獲得身心靈全面釋放。
設計師選物家飾讓居家空間氛圍更美好，也是追求細膩品味生活的態度。重新開幕的七樓網羅五大風格設計家飾選物大店，有中部獨家的瑪黑家居、以華人文化為基石的NEST巢．家居等。值得一提的是，在百貨賣場也能結合美食、咖啡與藝術，引進連續三年獲米其林餐盤推荐的老乾杯、全台首發精品店成真可可，跨界藝術策展Deco Gallery設計藝廊，打造頂級名流食尚藝術生活圈，首展由黃子佼於14日起展出個人收藏的新銳藝術畫作與藏品。