中職／獅龍球星前進嘉義做公益　拿莫「寫書法」磨練耐性

我是廣告 請繼續往下閱讀
為鼓勵學生多元生涯發展，第一階段講座特別安排愛爾達電視台的體育主播-魏楚育，來跟同學們分享成為體育主播必須具備哪些技能，也分享派駐東京奧運的採訪經驗。
蘇智傑、拿莫•伊漾則是以「棒球夢想的起始站」為題進行經驗分享。當被問到如果不打棒球的話，自己最想從事什麼職業及夢想時，蘇智傑說，小時候曾經想過要當攝影師，但成為職棒球員後，未來的夢想是能開一間打擊學院，培育更多年輕好手。
沒有比賽時，球星都做什麼休閒娛樂呢，拿莫•伊漾則分享，除了唱歌、玩樂器之外，最近自己都靠「寫書法」來磨練耐性、提升球場上的專注度。
嘉義縣政府教育處教學發展科的黃媛楟科長表示，縣政府相當重視原住民學生的生涯發展，在原教中心的推動下，每學期固定辦理生涯講座，鼓勵「嘉義囝仔」用積極態度面對未來挑戰。
講座結束後，兩位球星馬不停蹄來到球場，化身一日助教指導民和國中棒球隊的小球員，蘇智傑細心的指導打擊練習組的同學，拿莫•伊漾則是親自下場示範守備動作。民和國中棒球隊的鄭仁傑同學表示，有職棒球員親自示範、教學，今天真的受益良多。
蘇智傑、拿莫•伊漾兩人對於今天的活動不約而同表示，看到小球員們彷彿看到自己童年，也找回對棒球的初心，期許他們能堅持努力，朝自己的夢想前進。