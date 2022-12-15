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MLB／洋基還想補強先發輪值　目光望向舊將Eovaldi

紅襪隊先發右投Nathan Eovaldi（圖／美聯社／達志影像）
紅襪隊先發右投Nathan Eovaldi（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

紐約洋基隊新賽季的先發輪值十分豪華，休賽季還沒補強任何先發投手，陣中就已經有包含Gerrit Cole、Nestor Cortes、Luis Severino、Frankie Montas、Domingo Germán以及Clarke Schmidt等六人欲競爭輪值一席，但球團似乎還不滿意，想再補強先發投手的深度，不只想爭取明星左投Carlos Rodón，也將目光鎖定到舊將Nathan Eovaldi身上。

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在自由球員市場的大咖投手都紛紛找到東家後，Rodón與Eovaldi似乎是目前市場上僅存最好的先發投手，但相較於Rodón可能索要一份長達7年，年薪破2億美元(約台幣61.4億)的合約，年薪較便宜的Eovaldi也順理成章成為許多球隊欲爭奪的目標。


32歲的Eovaldi，生涯效力過洛杉磯道奇、邁阿密馬林魚、紐約洋基、坦帕灣光芒及波士頓紅襪，他最近5個賽季都在紅襪隊效力，曾經在期間入選過一次全明星，Eovaldi生涯最光輝的時刻是在2018年的季後賽，擔任主力先發投手，隨著紅襪一路殺進世界大賽，面對洛杉磯道奇的第三戰，經典的18局大戰，雖然被敲出再見全壘打吞敗，但中繼上場投了6局也投出身價，最後不只幫球隊奪下該年世界大賽冠軍，也替自己拚來一份大合約。


Eovaldi曾於2015、2016兩年效力於洋基隊，還在2015賽季奪下生涯到目前為止單季最多的14勝，但是兩年總計的戰績僅有23勝11敗，防禦率還高達4.45，在2016年季末遭到洋基釋出。


近年Eovaldi的表現已經不能與同日而語，根據美國網站「MLBTradeRumors」預估，他能在休賽季簽下一份兩年3400萬美元(約台幣10.4億)左右的合約，雖然對銀彈滿滿的洋基隊來說，這份合約並不是太大的問題，但目前洋基團隊總薪資已經突破豪華稅第二級上限，球隊願不願意讓總薪資進入到第三級的稅線，而且現在還有左外野及牛棚需要補強，最後會不會選擇追逐Eovaldi，可能還有待觀察。

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