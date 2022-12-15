梅西率阿根廷闖冠軍賽！IG興奮「爆粗口」　捧杯只差一步

世足／衛冕軍的實力！法國2:0獲勝　連霸只差最後一步

▲Theo Hernandez關鍵破門。（圖／美聯社／達志影像）
▲Theo Hernandez關鍵破門。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022卡達世界盃四強戰開打，衛冕軍法國對上「黑馬」摩洛哥，靠著Theo Hernandez關鍵破門，打進致勝球，最終以2:0擊敗對手，繼2018年之後再度重返決賽，對手將會是南美勁旅阿根廷。

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摩洛哥是非洲史上第一支闖進四強的球隊，靠著堅實的後防，他們一路淘汰西班牙、葡萄牙等歐洲強隊，是本屆賽會的最大驚奇。而法國則是保持穩定的表現，在今年爆冷不斷的賽程中挺進，距離連霸只剩2場賽事。

面對法國的可怕火力，摩洛哥擺上了5-4-1的陣型，但沒想到開賽後5分鐘，後防就出現了大漏洞，一次鏟球破壞沒有成功，雙方在禁區形成大亂鬥，結果Hernandez抓到機會射門得手。

這是摩洛哥本屆賽事被對手打進的第一球，之前他們只被進了一顆烏龍球；而現在也是他們在卡達第一次處於落後時刻。之後他們迅速更換陣容，讓有傷的隊長Romain Saiss下場，換回熟悉的防守方式。

之後摩洛哥穩住防線，沒有再給法國可趁之機，不過他們自己的進攻也差了一點，雖有5次射門、2次射正，但沒有進球，Y. En-Nesyri在第44分鐘角球後踢出的倒掛金鉤，可惜差了一點中柱。

下半場摩洛哥開始積極進攻，第52-53分鐘他們幾次滲透相當成功，處於相當有威脅的位置，但欠缺臨門一腳。法國在第65分鐘把前鋒Olivier Giroud給換下場。

第78分鐘，法國再次得到機會，姆巴配和隊友配合後，禁區連過數人，傳給另一側、剛被換上來的Randal Kolo Muani，他輕鬆推射得手，法國取得了2:0的領先，可說是勝券在握了。

隨著時間流逝，摩洛哥球員也有些洩氣，第93分鐘門前數次圍攻都未能取得進球，也讓場邊廣大的球迷相當失望。法國最終以2球之差獲勝，與阿根廷會師決賽。

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