梅西率阿根廷闖冠軍賽！IG興奮「爆粗口」　捧杯只差一步

世足／世界盃最後兩場賽程出爐　法國將和阿根廷爭冠

▲法國晉級到冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國晉級到冠軍戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

世界盃四強戰全部比賽都已經結束，稍早衛冕軍法國以2:0戰勝摩洛哥，取得冠軍戰門票，他們將和阿根廷進行最終的頂尖對決；而「大黑馬」摩洛哥則要和克羅埃西亞爭奪季軍。

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本屆賽事，阿根廷關關難過關關過，在首戰輸給了沙烏地阿拉伯後做出調整，成功找回狀態，一路踢進到決賽；而法國則是一直保持了出色的水準，在擊敗了淘汰賽最強大的敵人英格蘭後，今天也擊退摩洛哥，取得爭冠資格。

而本屆陣容以不少歐洲出身的球員為主的摩洛哥，踢出了讓人驚艷的表現，堅強後防直到四強戰才出現被對手踢進的進球，雖然最終無法戰勝強大的法國，但已經贏得外界尊敬。

季軍戰的另一支球隊是克羅埃西亞，身為上一屆的亞軍，這支東歐強隊本屆依舊發揮出色，中場戰力十分雄厚。不過上一場被阿根廷的排兵步陣給限制，無法連兩屆晉級決賽。

接下來的賽程，摩洛哥將在17日23:00和克羅埃西亞進行季軍戰，而法國和阿根廷會在18日的23:00來進行最後冠軍的爭奪。

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