世足／世界盃最後兩場賽程出爐　法國將和阿根廷爭冠

世界盃四強戰全部比賽都已經結束，稍早衛冕軍法國以2:0戰勝摩洛哥，取得冠軍戰門票，他們將和阿根廷進行最終的頂尖對決；而「大黑馬」摩洛哥則要和克羅埃西亞爭奪季軍。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆賽事，阿根廷關關難過關關過，在首戰輸給了沙烏地阿拉伯後做出調整，成功找回狀態，一路踢進到決賽；而法國則是一直保持了出色的水準，在擊敗了淘汰賽最強大的敵人英格蘭後，今天也擊退摩洛哥，取得爭冠資格。而本屆陣容以不少歐洲出身的球員為主的摩洛哥，踢出了讓人驚艷的表現，堅強後防直到四強戰才出現被對手踢進的進球，雖然最終無法戰勝強大的法國，但已經贏得外界尊敬。季軍戰的另一支球隊是克羅埃西亞，身為上一屆的亞軍，這支東歐強隊本屆依舊發揮出色，中場戰力十分雄厚。不過上一場被阿根廷的排兵步陣給限制，無法連兩屆晉級決賽。接下來的賽程，摩洛哥將在17日23:00和克羅埃西亞進行季軍戰，而法國和阿根廷會在18日的23:00來進行最後冠軍的爭奪。世足／衛冕軍的實力！法國2:0獲勝 連霸只差最後一步世足／摩洛哥發起反攻但沒能進球 法國半場以1:0領先世足／開賽才5分鐘 法國閃擊、Hernandez攻破摩洛哥大門世足／轉身硬過克國「鐵面人」 名宿讚梅西創造天才時刻