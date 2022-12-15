北市男失蹤1年半！警方不排除已遇害 依殺人罪聲押親弟
台北市一位57歲楊姓男子，獨居在信義區松德路某大樓，去年6月21日楊男姊姊向警方通報失蹤，1年半來始終音信全無。警方展開調查，查出楊男曾與弟弟因家產糾紛訴訟，加上楊男身影最後出現在大樓監視器的當天，楊男弟弟也曾前往，懷疑弟弟涉有重嫌。警方從楊男住處採到少量血跡反應，前（13）天拘提楊男弟弟與其林姓妻子，訊後依殺人罪嫌移送，檢方並向法院聲請羈押禁見楊弟，林女則命其限制住居。
編輯中心/綜合報導
據了解，楊男家中有10個兄弟姊妹，楊男獨居的松德路某大樓是母親留下的房產，而楊男55歲的弟弟曾因該處房產與楊男發生糾紛，兩人告上法院後達成和解，但此次楊男失蹤，警方懷疑弟弟涉有重嫌。
警方指出，楊男生活單純，姊姊通報失蹤後警方調閱大樓監視器，發現楊男於去年6月18日被拍下返家身影後，就再未外出，而當天晚上楊男弟弟曾來拜訪，且之後也多次出入，並手提垃圾袋，不排除楊男已經遇害。
警方前（13）天拘提楊男弟弟與其妻子，不過兩人均稱對案情毫無所悉，否認涉案。警方請鑑識人員赴楊男住處採證，雖有採到少量血跡反應，但目前並未發現噴濺血跡，血跡也不排除是正常生活起居所遺留。警方已對楊男弟弟與其妻子測謊，結果尚未出爐，也曾在楊男弟弟家中搜索，沒有特殊發現。整起案情真相為何，仍待進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）