屁孩駕賓士惡意擋道！疑無視救護車鳴笛閃燈 還嗆馬力小
近日網路平台《抖音》上流傳長近1分鐘影片，畫面中掌鏡者疑似是副駕駛座上的乘客，車速看起來相當快，同時背景音不斷重複「快一點快一點」、「要被追到了追到了」以及救護車鳴笛聲，似乎是跟救護車在競速，最後發現把救護車遠拋在後之後，更訕笑救護車「馬力比我們小」，誇張行徑掀起熱議。
編輯中心／綜合報導
一段疑似是C300的賓士車副駕駛座視角影片在網路上流傳，畫面中只見駕駛行駛速度飛快，並拍向後照鏡一台準備要趕往醫院搶救病患、正在閃燈鳴笛的救護車，但卻未見到該車減速禮讓，而是不斷加速，並在道路上頻頻長按喇叭、閃燈變換車道，疑似是和救護車競速。
不僅如此，影片中還可聽到清晰人聲興奮喊「快一點快一點」、「要被追到了追到了」等語，行徑相當誇張，期間還有聽到一名女子害怕尖叫的聲音，反被要求「不要哭！不要哭！」，接著畫面再次拍向後照鏡，車內的人間救護車沒追上，更訕笑後喊「衝！他們（救護車）的馬力比我們小」。
影片曝光後掀起熱議，網友紛紛留言回應「屁孩！太誇張」、「好玩嗎？無知！」、「猴死囝仔，開賓士車與救護車競速」、「看你要瘋多久」、「確定不是幫忙戒護大哥至醫院」，直呼傻眼。
根據影片，警方表示該駕駛行為已違反《道路交通安全規則》規定，若見到鳴笛救護車不立即避讓者，將處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，致人死傷者處駕駛人6千元以上9萬以下罰鍰。（編輯：林莞茜）