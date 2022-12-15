「潮品集」回鍋進駐信義新光三越 招牌潮洲滷鵝片回來了
神旺大飯店9月歇業，最令饕客不捨的普諾麵包坊，選在鄰近舊址旁的巷弄直接開設東區街邊店；而「潮品集」餐廳也另起爐灶，潮品美食總經理韓邦瑛、旺旺集團董事長蔡衍榮今（15）日宣布，以全新「潮品集・潮坊」之名，進駐信義區新光三越A4館6樓開幕祭出85折優惠，即日起至12/30連續15天，大啖來自香港的潮菜名廚何炳木領軍團隊，包括70年鎮店老滷「潮洲滷鵝片」、思鄉菜「潮式酸菜鯽魚」與精緻手工港點等好味道，天天都有「潮級好友饗85」折扣。
記者蕭涵云/台北報導
「潮品集」以道地潮州料理與精緻港式點心圈粉無數，因神旺大飯店歇業、搬遷至新光三越台北信義新天地A4館6樓另起爐灶，並更名為「潮品集‧潮坊」，由出身餐飲世家、50年豐富經驗的香港潮菜名廚何炳木領軍團隊，再現正宗潮菜經典。當年何主廚帶著一鍋祖傳老滷離鄉背井，經過香港美心集團潮江春、台北金島酒樓、香港半島潮州酒樓飲食集團洗禮後，至台北神旺大飯店任職，並於2003台北中華美食展獲得廚藝競賽銀鼎獎；成功在神旺大飯店發跡並打響名號。
旺旺集團董事長蔡衍榮現場透露，當9月飯店熄燈時，不少忠實老顧客都擔心再也吃不到潮品集的美味，他宣布「潮品集‧潮坊」將在新光三越落地生根，謝謝百貨給了開闊空間，相信老客人光臨也會相當高興。潮品美食總經理韓邦瑛也分享，本週試營運訂位電話此起彼落，他經過時幫忙接聽卻一時還改不過來喊了20年的招呼「神旺飯店潮品集你好」；但他相信「潮品集・潮坊」如同和主廚手中那一鍋傳承自阿公時代的老滷，會傳承到新光三越台北信義新天地A4館繼續飄香。
有口皆碑的70年鎮店老滷「潮洲滷鵝片」，精選4～5公斤的肥鵝，採典型潮式滷水「白滷」作法，不添加醬油、口感清爽，細膩刀工片下0.3公分滑嫩不乾澀的鵝肉，再蘸上特製鵝醋，或匯聚胗、肝、腸等多樣美味的滷水拼盤，搭配收服不少老饕們。象徵潮汕文化的潮州鹹菜，以潮州特有的「大菜蕾」包心芥菜醃製，工序繁複、生熟皆可食；「潮式酸菜鯽魚」取上層酸菜綠葉切段泡水去鹹，再與薑絲、蔥段煸香後注入上湯，並與肉質鮮嫩緊實的鯽魚一同進鍋清炆、蓋焗賦味，一吃酸香開胃、魚鮮味醇。
人稱「無海鮮而不成宴」的潮州，地處沿海自以海鮮見長，崇尚「清而不淡，鮮而不腥，郁而不膩」的境界，前置作業繁瑣的「遼參原粒鮑」，須以清水浸泡一日，再煲滾後蓋焗至水冷，早晚換水浸發，需時3至7天才能下鍋；特選碩大飽滿的4頭鮑與遼參同置高湯紅炆打芡，入味遼參嫩彈、鮑魚軟韌，掌控火候功力了得。而在桌邊上演淋酒炙燒食境秀的「風沙梅膏骨」，肉嫩酸甜、皮香酥脆。另外還有「太極素菜羹」；挑戰網美系港點的「嫣紅女蔬心腸粉」、「翠綠男好蝦腸粉」、「天鵝流沙酥」等好味。
「潮品集・潮坊」空間以大量鉑金色澤與溫潤木質交織新中國古典風格，掛上閃耀金光的神旺大飯店門牌顯露主人家的懷舊傳承，並迎合商務需求設有5間分別可容納6～12人的獨立包廂。開幕祭出85折優惠，即日起至12/30連續15天，天天都有「潮級好友饗85」折扣，只要加入潮品集官方[email protected]好友，即可獲得85折的電子優惠券；於優惠期間不限次數、平假日，入內用餐皆可享折扣。
「潮品集・潮坊」餐廳資訊
地址：台北市信義區松高路19號6F（新光三越信義新天地A4館，捷運市府站３號出口）
電話：(02) 2772-2687~8
時間：平日中餐11:30-14:30、晚餐17:30-21:30，假日中餐11:00-14:30、晚餐17:30-21:30