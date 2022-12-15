基隆男失控！無視家暴保護令 闖雙親住處踢足球損壞3車
基隆市一名鄭姓男子，過去曾有傷害前科，今年2月被法院核發保護令，要求不得與父親及繼母接觸，不料鄭男竟仍在保護令有效期間內，前2人住處按門鈴騷擾，甚至用足球踢損路邊1部機車、2輛汽車；法官判處鄭男拘役40日，可易科罰金。
編輯中心／綜合報導
根據判決書，鄭男曾犯傷害罪確定遭判有期徒刑10月，日前已執行完畢；今年2月8日，法院核發保護令，裁定鄭男不得對父親、繼母實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，且需遠離2人住處至少100公尺，有效期間為2年。
但鄭男卻無視禁令，竟在核發保護令並知悉內容的同年3月24日，就前往2人住處按門鈴、門前叫囂，甚至還用足球射門方式，毀損路邊停放的1部機車、2輛汽車。
法官經審理，認鄭男明知保護令之內容，卻無視裁定，依犯違反保護令罪、累犯，判處拘役40日，可易科罰金。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110