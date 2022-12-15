寒流前先防雨彈！明全台大雨有機會下雪 週六急凍剩6度
昨（14）日入冬第一波大陸冷氣團報到，苗栗以北平地低溫普遍都不超過攝氏14度，冷空氣持續影響到今（15）日清晨，新北市石門富貴角清晨最低僅攝氏11.7度，不過今日白天開始冷空氣稍稍減弱，各地氣溫略有回升，中央氣象局表示，今早高溫大約能提高攝氏2~3度，不過體感上較不明顯，且整體水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區仍要留意局部大雨發生，到了明（16）日鋒面通過水氣更多，下半天起全台各地都有降雨機率，若低溫條件配合，高山也會有零星降雪。直到週六（12/17）寒流來襲，氣溫會越來越低，北台灣急凍最低溫剩下攝氏6度左右。特別提醒民眾，未來幾天要注意保暖，如果要上山追雪則要注意道路積冰或路面濕滑的現象，並做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
今日清晨受大陸冷氣團影響，台灣平地最低溫僅攝氏11.7度，苗栗以北地區低溫普遍也不到攝氏13度，天氣風險公司分析師林琮訓指出，今日白天開始，大陸高壓逐漸出海，台灣會由東北風轉為偏東風環境，冷空氣強度減弱，因此從今日至明日白天氣溫將逐漸回升，北部、東北部高溫回升至攝氏19~20度，中南部、花東則是可以來到攝氏23~26度。
降雨部分，林琮訓提及，今日白天北部、宜蘭仍維持陰陣雨天氣，明日下半天起受到鋒面雲系影響，全台由北往南轉為陰雨天氣，尤其晚間到週六（12/17）清晨，可能有比較旺盛的對流雲系移入，造成西半部到東北部有短時較大雨勢出現的機會，週六白天鋒面逐漸遠離，中南部平地天氣會先開始好轉，中南部山區、北部、東半部地區仍有水氣通過並配合環境東北風逐漸增強，仍然有局部短暫陣雨，要一直到晚間之後，整體降雨才會緩和。
氣象局提醒，隨著時間接近，週末寒流的氣溫預報也大致底定，週六中部以北整天氣溫攝氏6~7度，其餘地區攝氏8~10度，冷空氣最強的時間點在週六晚間至下週日（12/18）清晨，台北有機會出現攝氏6度左右的低溫，苗栗以北沿海及空曠地區更會有攝氏6度以下低溫的機率，預期下週一（12/19）上半天才會回溫。
氣象專家彭啟明也示警，入冬後整個東亞都冷下來了，台灣也只是在冷空氣邊緣，「不過現在不是最冷時候，週末這波才是真正主力，仍維持寒流等級的程度，除了留意今明兩天水氣略多外，真的要注意家中的溫度，高緯度國家雖低溫，但家中多有暖氣設備，台灣的比例較少，要留意溫差及低溫對於年長者的身體壓力。」