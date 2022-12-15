嘉南地區112年一期作節水　農貸可展延免息措施

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農金局說明，本次節水措施受影響的農業經營者主要為經營農作，對於公告實施節水措施前，已貸款取得資金投入農業經營，因節水措施致農業經營收入減少，而有償還貸款困難之情形，為紓解其還款壓力，農委會於111年12月14日發布「農業金融機構對112年第一期作全面節水措施實施範圍內農業經營者之政策性農業專案貸款協助措施」。
農金局指出，適用對象為節水措施實施範圍內，已申貸與農作有關8種專案農貸借款人，因受節水措施影響，致還本繳息困難者，8種專案農貸包含農機貸款、輔導農糧業經營貸款、農民經營及產銷班貸款、小地主大專業農貸款、青壯年農民從農貸款、農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款、農民組織及農企業天然災害復耕復建貸款，及農業天然災害低利貸款。
農金局表示，符合資格者得申請本金展延6個月，展延期間免繳利息，由政府補貼，原約定貸款期限，得配合本金展延期限往後延長，即日起至112年3月1日止，借款人攜帶身分證明文件至原貸款經辦機構填具申請書即可辦理，貸款經辦機構將儘速審核通知。
農金局進一步提到，農業信用保證基金也配合農貸協助措施，就案關保證案件免收展延期間的保證手續費。另借款人依農貸協助措施辦理展延後，屆期如仍有還款困難情形，仍可依規定再向原貸款經辦機構申請展延。