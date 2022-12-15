塔克辛之女貝丹東披掛上陣 有望成為家族第三位泰國總理
泰國最大反對黨為泰黨將提名前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）的女兒貝丹東（Paetongtarn Shinawatra）作為下屆大選總理候選人，如果順利勝出，將是塔克辛家族第三位總理。為泰黨11日在泰南一場公開活動宣佈這個決定。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
貝丹東在一年多前投入為泰黨政治活動，人氣迅速攀升，她擅長透過社群媒體與民眾互動，親和力十足，在年輕族群之間獲得廣泛的支持，也連帶拉抬為泰黨聲勢。目前貝丹東是為泰黨包容和創新顧問委員會主任，並在3月被任命為「為泰家庭」的領導人。
貝東丹承諾為泰黨執政後會提高橡膠和稻米價格，協助改善農民生活，並且致力於旅遊和漁業發展，積極推動泛亞鐵路泰國段的建設，讓高鐵貫穿東南亞，從北京直達新加坡，一路暢通無阻。
塔克辛家族縱橫泰國政壇多年，特別受到泰北地區民眾的支持，而貝東丹在泰國人氣極高，如果能夠在明年大選勝出，將成為家族第三位總理，塔克辛在2001至2006擔任總理，他的妹妹盈拉則在2011至2014擔任總理，兩人都因政變下台。
為泰黨領袖崇南希望藉由提名貝東丹，拉抬泰黨在南部的人氣。雖然貝東丹是目前黨內最適合的候選人，但為泰黨仍會公佈另外兩名總理候選人供選民選擇。