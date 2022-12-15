7-11一招爽喝「8元拿鐵」！實測省錢買法成功：倒數2天

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7-11固定推出「超值組合」最低45元起，可挑選20款貼標鮮食和指定飲品搭配。在45元組合中，單價最高的主食是30元，若搭配中杯拿鐵45元，除了可享超值餐45元特價，再扣自帶杯獎勵7元，結帳實收38元，等於只用8元就能喝中杯拿鐵。且自備保溫杯的好處之一，就是在這幾天特別冷的天氣裡，即使咖啡已買了好一陣子，開蓋入口依然溫熱，不過綠色消費活動只剩最後兩天。
《NOWnews》整理「45元超值餐」中單價最高的主食，包括奇美香蔥肉包、奇美招牌鮮肉包、晨光葡萄土司、晨光奶油土司、新感覺花生夾心、新感覺草莓夾心、新感覺雞蛋沙拉、牛奶我最棒、奶油手撕餐包共9款商品都是30元，搭配中杯拿鐵組合原價75元、最低結帳38元，相當於半價吃麵包喝咖啡。
全家明（16）日起至12月18日連續三天，在實體門市祭出周末限時優惠，大杯美式2杯55元，可於櫃台結帳後將杯數存入APP，線上無期限寄杯且冰熱不限，同品項庫存寄杯上限10杯；暖身熱飲還有黑糖薑茶2杯65元，兩款飲品都能搭配自帶杯折5元優惠，等於大杯美式平均最低23元、黑糖薑茶平均最低28元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！