台北101跨年煙火30秒動畫搶先看！300秒大秀「笑臉」曝光
▲2023年台北101跨年煙火秀，官方今日公布「關懷世界 閃耀夢想」主題，並介紹史上最豪華三金總導演團隊，將打造總長300秒的煙火 x 動畫 x 音樂 x 燈光 x 雷射跨年大秀，最新精彩版煙火30秒動畫搶先曝光，選用西班牙Iugal特製「無屑少煙」的創新煙火，看得到和平鴿、生命之樹等圖案，更設計「巨型動態展翅煙火」，及綻放正能量的「笑臉」煙火最討喜。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
｜ 2022-12-15 15:34:05 2022-12-15 16:27:45
戶外免戴口罩後，最令大家期待的便是2023年台北101跨年煙火秀，今（15）日官方公布2022-2023跨年主題「關懷世界 閃耀夢想」，搶先公開最新精彩版煙火30秒動畫，同時介紹由史上最豪華三金總導演團隊加持，打造總長300秒的煙火 x 動畫 x 音樂 x 燈光 x 雷射跨年大秀，首次結合多媒體效果，於台北101四面外牆360度展演高光雷射，搭配西班牙Iugal特製「無屑少煙」的創新煙火花色，還看得到和平鴿、生命之樹等圖案，更設計「巨型動態展翅煙火」，及綻放正能量的「笑臉」煙火最討喜。
跨向2023年的煙火大秀即將展現許多創新設計，不只找來史上最豪華三金總導演團隊加持，台北101延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農擔任總導演、搭配副導演－動畫專家凌偉倫、原創音樂－陳建騏老師、雷射燈光－吳玉麟，及煙火設計－李秀超，將首次挑戰結合音樂、建築燈光、多媒體、煙火及戶外光效的多媒體全感官沈浸大秀。賴雨農表示，從「關懷世界 閃耀夢想」的主題出發，目標將「擁抱世界上懷有共同理念的夥伴肩並肩，一起努力實現夢想」，實現世界、和平、愛、未來跟永續的理念。
台北101將採用西班牙Iugal特製的「無屑少煙」煙火技術Ecoviper，其為杜拜哈里發塔及艾菲爾鐵塔提供同級高規格煙火產品，並與本土山鈦煙火搭配聯手提供最佳的展演效果。除了有最新潮的創新煙火花色，還看得到和平鴿、生命之樹等圖案，更設計「巨型動態展翅煙火」，及綻放正能量的「笑臉」煙火最討喜。除了架設全新T-Pad燈網之外，過去僅出現於大樓北面的高光雷射，將第一次於台北101大樓建築四面360度全方位展演；由陳建騏老師專屬設計的原創音樂還加入鯨魚呼喚同伴的聲音，象徵台灣關懷世界。
台北101董事長張學舜致詞表示，疫情後更嚮往「關懷世界 閃耀萝想」，回想這三年全球人們為疫情所苦，希望大家能在2023完成過去沒完成的目標、每個人的夢想都能美夢成真，尤其國門打開後，也能歡迎各國旅客造訪。他透露近期已感受到國際旅人來訪漸增，希望跨年煙火當天能吸引超過百萬人潮到達台北101及信義區週邊。他更特別介紹，今年全新採用的T-Pad燈網非常特別，即使還沒跨年，也將從聖誕、元旦、農曆新年、元宵四大節慶輪番上演驚艷燈光秀
▲台北101跨年煙火將設計出以紅色系列虎尾帶花束煙火，在空中以朝上利用時間差的方式擊發， 綻放正面能量「笑臉」煙火。（圖／台北101提供） ▲西班牙Iugal特製的「無屑少煙」煙火技術Ecoviper，將有最新潮的創新煙火花色。（圖／台北101提供） ▲每年跨年煙火最振奮人心的燃炸效果，備受大家期待。（圖／台北101提供） ▲連張董事長都非常期待的新型態半月造型結構「巨型動態展翅煙火」，希望當晚能有好天氣達到最好施放效果。（圖／記者蕭涵云攝） ▲由小樹苗逐漸成長為大樹的效果，展現「生命之樹」意象。（圖／記者蕭涵云攝）