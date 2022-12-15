彰化水流屍命案！1家4口謀財害命　酒店妹遭判無期徒刑

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檢警追查下得知，林女早就不滿張男在交往期間時常對她破口大罵，後因覬覦張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2020年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男不勝藥力後，再以勒斃的方式殺害張男，並盜領其身上的5張提款卡，共計470萬元。
林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。
全案除了林女弟弟友人張男，是依幫助殺人、遺棄屍體起訴外，林女一家人都是依強盜殺人、棄屍等罪嫌起訴，而判決結果出爐，林女遭判處無期徒刑，林女父親17年有期徒刑，林女母親與弟弟均判16年有期徒刑。（編輯：倪浩軒）
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