梅西率阿根廷闖冠軍賽！IG興奮「爆粗口」　捧杯只差一步

彰化水流屍命案！1家4口謀財害命　酒店妹遭判無期徒刑

▲林女一家共謀殺害張男，法院判決今日出爐。（圖／翻攝畫面）
▲林女一家共謀殺害張男，法院判決今日出爐。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

去年10月間，彰化縣發生一起水流屍命案，居住在台北市的張姓男子（時年51歲），因愛上林姓酒店妹，每月花數10萬包養，不料卻遭到設局殺害，經檢警調查後，將林女一家4口依殺人罪起訴。而法院今（15）日宣判，林女遭判處無期徒刑，林女父親則是17年有期徒刑，林女母親與弟弟均判16年有期徒刑，林女弟弟友人陳男則是判有期徒刑6年6月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張男遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
▲張男遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
回顧本案，張男因迷戀上林女，每月花費數10萬元包養，雙方還同居共築愛巢，不料去年10月15日之後，張男卻就此人間蒸發，家人著急遍尋無果，只得報警協尋，直至同月29日發現時，張男已遭棄屍於東螺溪，且雙眼遭膠帶纏繞，頸、腳2處各被綁上重達20公斤石塊，手段相當兇殘。

檢警追查下得知，林女早就不滿張男在交往期間時常對她破口大罵，後因覬覦張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2020年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男不勝藥力後，再以勒斃的方式殺害張男，並盜領其身上的5張提款卡，共計470萬元。

林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。

▲彰化水流屍命案，死者張男的林姓女友一家人已向法官坦承，是預謀殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲林女一家共謀殺害張男。（圖／翻攝自當事人臉書）
全案除了林女弟弟友人張男，是依幫助殺人、遺棄屍體起訴外，林女一家人都是依強盜殺人、棄屍等罪嫌起訴，而判決結果出爐，林女遭判處無期徒刑，林女父親17年有期徒刑，林女母親與弟弟均判16年有期徒刑。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

北市男失蹤1年半！警方不排除已遇害　依殺人罪聲押親弟

北市惡煞當街攔車打人！搶車逞兇態度囂張　警方逮回3嫌

台南火化場旁老翁中刀倒地！已死亡多時　路人嚇壞急報警

高雄行車糾紛釀追車！情侶失控撞入民宅　遭噴辣椒水毆打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀