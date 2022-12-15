JKF辣模華華被爆「私密片外流」不忍了！PO激吻床照反擊
網紅黑男旗下的藝人，也是JKF辣模的「華華」擁有精緻五官、火辣身材，不過她日前遭到AV導演圤智雨爆料收到她被外流的4分鐘私密片。對此，華華也不忍了，直接在IG發出躺在床上激吻男性的照片，還說：「希望你們開心」。
娛樂中心／綜合報導
華華近日在IG發文，貼出躺在床上激吻男性的照片，表示：「此圖為2015年還是2016年的作品集。作品中的對象是男模。我們詮釋情侶拍攝，就像婚紗拍攝樣本，需要男方新郎和女方新娘模特兒一樣」。
華華透露：「我只能說，我們的工作，就是個表演者，所有的藝人、歌手、談話節目、YouTuber、帶給你開心的人、魔術、雜耍等，正如你從前看的《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》、《紫色蔓陀蘿》到至今還有的《戲說台灣》又或是八點檔，通通由所謂的『導演』所編曲。」因此，她也強調，事實真相是什麼，已經不重要，「重要的事是吸引大家眼球，讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的」。
最後，她也呼籲大眾不要經常濫用這點，來污衊她們這些努力發展起來的女孩們，「我們只是在努力的做好我們『表演者』的工作罷了。希望你們開心，帶給你們娛樂，這時候用什麼社會道德來檢視我們的『你們』才有問題吧？」而針對外流片男主角被傳出是黑男，黑男的女友Lucy當時也出面否認，「大家不要緊張，一直被私訊轟炸，黑先生無時無刻身邊都是我的監視器，連回老家都帶著監視器回去，24小時被我監控著，所以各位不用擔心，男主角跟他不可能有關係」。（編輯：郭佩蓉）